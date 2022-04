Bei Alternate könnt ihr gerade den 4K-Fernseher LG UP77009 in der stolzen Größe von 75 Zoll im Angebot bekommen, und zwar für 799 Euro statt 1.199 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Alternate damit momentan der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man den sehr ähnlichen, aber weiter verbreiteten LG UP75009 in den Vergleich einbezieht. Der Versand ist in diesem Fall ausnahmsweise kostenlos. Hier kommt ihr zum Deal:

Das erst heute gestartete Angebot wird von Alternate als Tagesdeal bezeichnet. Trotzdem läuft es offiziell nicht nur heute, sondern immerhin eine Woche lang. Erfahrungsgemäß sind solche Angebote bei Alternate allerdings oft schon lange vor Ablauf der offiziellen Laufzeit ausverkauft, da die Menge eng begrenzt ist.

Wie gut ist der LG UP77009?

Bild: Der LG UP77009 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021. Für seinen Preis liefert er eine gute Bildqualität. Allein schon dadurch, dass er über eine Direct-LED-Beleuchtung und nicht über eine Edge-Beleuchtung verfügt, das Bild also direkt von hinten und nicht von den Rändern her beleuchtet wird, hat er manchen Low-Budget-Konkurrenten einiges voraus. Trotzdem solltet ihr nicht allzu viel erwarten. So ist die Spitzenhelligkeit, wie üblich bei günstigen 4K-Fernsehern, recht niedrig. HDR kann deshalb nicht so gut ausgenutzt werden wie bei teureren Modellen.

Gaming: Der Input Lag fällt mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus, in dieser Hinsicht ist der LG UP77009 also sehr gut fürs Gaming geeignet. Auch ALLM wird unterstützt. Das bedeutet, der Fernseher schaltet beim Zocken an der Konsole automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Allerdings hat der LG UP77009 nur ein 60-Hz-Display und deshalb auch kein richtiges HDMI 2.1. Ihr bleibt also auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt.