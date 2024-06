Neues Zelda für Switch erscheint schon im September! Zelda: Echoes of Wisdom jetzt vorbestellen

Schon im September kommt ein neues Zelda mit kreativen Gameplay-Ideen auf Nintendo Switch. Jetzt könnt ihr Zelda: Echoes of Wisdom vorbestellen.

Bei der Nintendo Direct am Dienstag wurde ein neues Zelda für Nintendo Switch angekündigt. Das Action-Adventure wird The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom heißen, Release-Termin ist der 26. September 2024. Von allen großen Neuankündigungen ist es damit diejenige, auf die wir am kürzesten warten müssen. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Auch bei MediaMarkt und bei Saturn ist das Spiel schon aufgetaucht. Bei allen drei Händlern bekommt ihr übrigens eine Preisgarantie: Falls Zelda: Echoes of Wisdom vor dem Release noch günstiger wird, bezahlt ihr also automatisch weniger, auch wenn ihr schon vorher zum höheren Preis vorbestellt habt.

Was ist das Besondere an The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Zelda: Echoes of Wisdom ist kein direkter Nachfolger der großen Open-World-Hits Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, sondern orientiert sich eher am Remake des Klassikers The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ihr bekommt also eine niedliche 3D-Welt, die ihr aus der Perspektive von schräg oben betrachtet.

Eine Besonderheit: Ihr spielt diesmal nicht Link, sondern Zelda selbst! Nachdem Link die Titelheldin wieder einmal gerettet hat, wird er anscheinend von einer anderen Dimension verschluckt (was genau es damit auf sich hat, ist noch unbekannt). Daraufhin muss die Prinzessin eigenhändig einen Weg finden, um ihr Königreich zu schützen und Link zurückzuholen.

In Zelda: Echoes of Wisdom spielen Zelda und ihr Zauberstab die Hauptrolle.

Das tut Zelda mithilfe ihres Zauberstabs namens Trirod, durch den ein ganz besonderer Gameplay-Kniff ins Spiel kommt: Zelda kann nämlich die sogenannten Echoes von Gegenständen und sogar von Kreaturen in der Spielwelt speichern und diese dann erneut heraufbeschwören.

So kann Zelda beispielsweise steile Felswände erklimmen, indem sie auf beschworene Stühle steigt oder sogar in Wasserblöcken nach oben schwimmt. Feinde kann sie mithilfe des Zauberstabs zum Beispiel mit Felsen bewerfen oder sie kann Monster herbeirufen, die an ihrer Stelle kämpfen. Durch die Echoes soll es für alle Situationen im Spiel die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten geben.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus für Zelda: Echoes of Wisdom?

Bislang wurde kein Preorder-Bonus angekündigt. Das muss allerdings nicht heißen, dass es keinen geben wird. Bei Nintendo-Spielen werden Boni gerne mal relativ kurzfristig vor Release bekannt gegeben. Oft handelt es sich dabei um kleine physische Extras, die sich je nach Händler unterscheiden. Wir werden abwarten müssen, was Nintendo und die Shops sich diesmal einfallen lassen.

Ihr wollt noch mehr spannende Neuerscheinungen und auch günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder gleich hier: