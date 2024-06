Neues 2D-Legend of Zelda lässt euch zum ersten Mal überhaupt Zelda spielen

In Zelda: Echoes of Wisdom schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Heldin.

Während der Nintendo Direct wurde auch ein komplett neues The Legend of Zelda vorgestellt. Das bringt gleich mehrere Änderungen mit sich: Es ist nämlich nicht nur ein neuer 2,5D-Ableger der Reihe, ihr schlüpft auch zum ersten Mal in der Reihe in die Haut von Zelda als Hauptcharakter.

Hier könnt ihr euch direkt den Trailer zum Legend of Zelda: Echoes of Wisdom anschauen:

Neben der putzigen Grafik, die 3D-Figuren mit 2D-Sidescroller-Optik mixt, gibt es auch ein paar spielerische Neuerungen, die mit Zelda als spielbarem Charakter einher gehen. Zelda setzt nämlich nicht auf das Schwert, sondern stattdessen auf ihre Magie.

Was sonst noch bei der nintendo Direct alles angekündigt wurde, könnt ihr in unserem Liveticker live mitverfolgen:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch. Passend zum Release wird es auch ein neues Zelda-Design für die Switch Lite geben, die in goldenem Look gehalten ist.

Was haltet ihr von dem neuen Legend of Zelda-Spiel, freut ihr euch darauf, endlich Zelda zu übernehmen?