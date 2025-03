Diese legendären Rollenspiele aus Deutschland müsst ihr gespielt haben: Jetzt lächerlich günstig für Switch im Angebot schnappen!

Gerade könnt ihr zwei der besten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten zum Sparpreis für Nintendo Switch abstauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade zwei Neuauflagen großer Rollenspiel-Klassiker aus Deutschland günstig im Angebot bekommen. Für das Bundle mit den beiden Spielen, die insgesamt rund 100 Stunden Spielspaß bieten, zahlt ihr jetzt nur noch schlappe 19,99€. Im Nintendo eShop müsst ihr für die beiden RPGs aktuell 29,99€ pro Spiel hinlegen, im Vergleich dazu spart ihr durch das Bundle-Angebot also rund 67 Prozent:

MediaMarkt macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Der Preis kann also bald wieder steigen. Durch eine aktuelle Aktion könnt ihr die beiden Spiele übrigens per kostenloser Sofort-Lieferung innerhalb von 90 Minuten bekommen, falls ihr in einer Region lebt, in der diese verfügbar ist.

Raue Gefängnis-Open-World: Das bieten die Rollenspiel-Klassiker für Switch

17:58 Gothic 2: Complete Classic - Test-Video zur neuen Switch-Version

Die Rede ist hier von der Gothic Classic Khorinis Sage, die euch die beiden aus Deutschland stammenden Rollenspiele Gothic 1 und 2 inklusive der Erweiterung „Die Nacht des Raben“ liefert. Die Switch-Neuauflagen haben die Klassiker leicht überarbeitet. Dies betrifft vor allem die Steuerung und das Interface, die nun perfekt ans Gamepad angepasst wurden. Es gibt aber auch grafische und spielerische Verbesserungen.

Ihre Beliebtheit verdanken die Gothic-Spiele nicht zuletzt ihrer rauen und düsteren, aber auch lebendigen und vor allem glaubwürdigen Spielwelt. Hier sind wir nicht von Anfang an der auserwählte Held, sondern erst mal ein Niemand, der sich seinen Platz in der Gesellschaft mühsam verdienen und dabei manchen Schlag ins Gesicht (keine Metapher!) wegstecken muss. Derart immersive Rollenspiel-Erlebnisse gibt es selbst heute nur selten.

Gothic spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt und schickt euch auf eine ehemalige Gefängnisinsel, auf der nach einem Aufstand die Gefangenen die Kontrolle übernommen haben. Aufgrund einer magischen Barriere können sie jedoch noch immer nicht von der Insel entkommen. Verschiedene Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt, teilen sich die Herrschaft über die Gefängniskolonie, daneben gibt es eine reiche und sehr gefährliche Tierwelt.

1:56 Gothic kommt auf die Nintendo Switch, der Trailer ist pure Nostalgie

Die Switch-Version des ersten Gothic hatte zum Release leider noch mit einigen Bugs zu kämpfen, inzwischen wurde der technische Zustand des Spiels durch Patches jedoch stark verbessert. Vollständig fehlerfrei ist Gothic zwar noch immer nicht, selbst der zweite Teil ist nicht perfekt. Den Spielspaß verderben die noch übrigen Bugs jedoch nicht mehr und die Verbesserungen wiegen die Macken locker auf.

Für alle, die Gothic 1 und 2 noch gar nicht gespielt haben, ist das Bundle auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung, denn die beiden Rollenspiele haben auch heute noch nicht viel von ihrer Faszination verloren. Aber auch denjenigen, die noch einmal in die Welt von Khorinis eintauchen wollen, kann man die Switch-Version ans Herz legen, insbesondere dann, wenn sie ordentlichen Gamepad-Support haben oder gemütlich im Bett spielen wollen.