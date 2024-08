Die LEGO Animal Crossing Insel wird größer: K.K. Slider und weitere Fanlieblinge aus New Horizons sind der jüngste Zugang der Kooperation mit Nintendo!

K.K. Slider als Minifigur ist denkbar simpel, wie genial und auch der Dodo Udo trifft die Vorlage hervorragend.

Einer der größten Erfolge von Legos großer Gaming-Initiative sind sicherlich die Animal Crossing: New Horizons Sets. Kein Wunder, denn die bunten Steckbausteine und das Baukonzept passen perfekt zum Nintendo Switch Megahit und seiner entspannten Inselbauatmosphäre. Jetzt gibt es den ersten Nachschub für die Themenwelt in Form von zwei Gebäuden, die jedem Fan von Animal Crossing: New Horizons ein Begriff sein dürften.

In einem der Sets gibt K.K. Slider sein Debüt für einen Auftritt vor dem Rathaus, das andere Set ist ein Nachbau des Dodo Airlines Flughafens, der jedem bekannt vorkommen wird, der schon einmal online gespielt hat. Die beiden Gebäude sind eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Insel-Sets von New Horizons, wie Nooks Laden oder Isabelles Haus.

K.K. Slider endlich als niedliche LEGO Minifigur!

Der erste Neuzugang lässt euch das Rathaus nachbauen und ein Konzert von K.K. Slider veranstalten. Das Konzert hält sich an das Vorbild des Nintendo Switch Spiels und bringt mit dem Tourbus und einem kleinen Imbissstand eigene Ideen ein, die ich auch gerne im Spiel sehen würde.

Eine weitere nette Idee ist, dass man die Flagge seines Rathauses mit den beiliegenden Zusatzsteinen selbst gestalten kann! Mit von der Partie ist natürlich die Minifigur von K.K., sowie Minifiguren von Melinda und der Wölfin Katharina.

Die Sets sind optisch wieder sehr nah dran an der Vorlage und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Etwas kleiner und preiswerter ist der Flughafen der Dodo Airlines. Verständlich, denn auch im Spiel nimmt der kleine private Inselflughafen deutlich weniger Platz ein als das Rathaus. Mein persönliches Highlight ist das selbstgebaute Flugzeug mit dem kleinen Dodo-Piloten Udo und der Katze Tanja als Passagierin. Da auch hier die eigene Inselflagge weht, kann man sie mit weiteren Legosteinen individuell gestalten.

Beide LEGO Animal Crossing Neuheiten sind ab dem 31. Juli 2024 erhältlich und noch auf Lager.

