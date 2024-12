LEGO Animal Crossing: Die drei besten Sets werden kurz vor Weihnachten kräftig rabattiert!

Mit den aktuellen Angeboten bei MediaMarkt bekommt ihr die schönsten und wichtigsten Animal Crossing Gebäude für euer Dorf zum günstigen Aktionspreis!

Das LEGO Sortiment ist voll von Weihnachtsgeschenken, aber ich würde sagen, dass sich keines besser eignet als die Animal Crossing Sets. Denn die Sets sind vergleichsweise günstig, keines kostet mehr als 100€ und kurz vor Weihnachten sind meine drei Empfehlungen aus der Serie bei MediaMarkt richtig günstig im Angebot.

Tom Nook, K.K. Slider und Melinda als LEGO Minifigur

Das Highlight unter den reduzierten Sets ist für mich das Rathaus. Das Gebäude ist ikonisch und kommt in jedem Teil der Reihe vor und bietet als einziges Set eine LEGO Minifigur des Musiksuperstars K.K. Slider, der Taylor Swift aus der Welt von Animal Crossing.

Der Tourbus und ein Imbissstand runden das Set mit kreativen Ideen ab, die auch im dazugehörigen Spiel New Horizons zu finden sind. Außerdem kann die Rathausflagge individuell gestaltet werden. Neben K.K. sind auch Melinda und Katharina als Minifiguren enthalten.

Baut euer eigenes LEGO Animal Crossing Dorf mit knuffigen Häusern und Nooks Laden

Wie man es aus den Spielen kennt, kann man auch mit den LEGO Animal Crossing Sets sein eigenes Dorf bauen. Das Zentrum ist mit dem Rathaus bereits vorhanden, aber auch die schönsten Häuser der Serie sind bei MediaMarkt reduziert.

Hinter dem Setnamen "Melindas Besuch" verbirgt sich das klassische Spielerhaus im unverkennbaren Fachwerkhaus-Look. Wie der Name des Sets schon sagt, bekommt ihr hier eine Melinda-Minifigur und das Haus gehört eigentlich nicht euch, sondern Rehdame Fatima.

Originalgetreue Sets mit vielen Funktionen aus den Spielen

Und obwohl der Maßstab der Häuser sehr klein ist, sind super viele Details aus den Spielen in den Sets versteckt. Ihr könnt die Fensterrahmen austauschen, Äpfel vom Apfelbaum pflücken, eure Briefe checken und die Werkbank ist auch dabei - alles wie im Spiel. Was mir aber besonders gefällt, ist, wie genau und schön der Stil von New Horizons in LEGO umgesetzt wurde. Keine leichte Aufgabe, aber bei allen Sets der Serie super gelungen!

So erkennt man Nooks Laden sofort im New Horizons Design. In dem Set ist auch Rosies Haus enthalten, das ebenso viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. So bekommt ihr zusätzliche Dachziegel, Türen, Fenster und sogar eine kleine Laterne, die es nur in diesem Set gibt. Für die Biodiversität in eurem Dorf gibt es außerdem einen Orangenbaum.

Die LEGO Animal Crossing Reihe ist noch recht überschaubar, aber mit den verschiedenen Häusern kann man schon ein kleines Dorf bauen, wie man es aus den Spielen kennt. Die Sets bleiben der Vorlage treu und haben mich durch liebevolle Details überzeugt. Passend zu Weihnachten sind die Sets bei MediaMarkt stark reduziert und noch vor Weihnachten bei euch zu Hause.