LEGO-Fan entdeckt, das 2 fast identische Steine unterschiedlich hoch sind und treibt die halbe Community auf die Palme - "Hälfte der LEGO-Bauten sind jetzt illegal"

Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass auf der rechten Seite ein zusätzlicher Stein verbaut ist. (Bild: Reddit/user/Serendipitian)

LEGO wird in der Community eigentlich unter anderem für die Zuverlässigkeit seiner Bauteile geschätzt. Kein Wunder also, dass der Fund eines Fans jetzt durchaus für etwas Aufsehen sorgt: Die Person hat nämlich entdeckt, dass es eine Diskrepanz zwischen zwei Steinen gibt, die für leicht ungerade Bauten sorgen kann.

Minimaler Unterschied bei LEGO-Steinen läppert sich

Konkret geht es dabei um zwei runde 1x1-Studs, wobei einer von beiden innen hohl ist.



Die beiden sehen sich ziemlich ähnlich und werden auch in vergleichbaren Bereichen eingesetzt. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen ihnen: Einer von beiden ist nämlich ein klein wenig höher als der andere.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Das hat Reddit-User Serendipitian im Selbsttest rausgefunden.

Dafür hat der User die beiden Stud-Arten jeweils mehrfach übereinander gestapelt. Schon ab dem vierten Teil ist ein Höhenunterschied mit dem bloßen Auge bemerkbar. Nach 33 Steinen addiert sich diese Diskrepanz sogar zur Höhe eines halbhohen Steins, wie auf dem Bild (auf der rechten Seite) zu sehen ist:

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Für die meisten Bauten dürfte das keine merklichen Probleme machen, da der Unterschied bei einem oder zwei Steinen kaum ins Gewicht fällt. Trotzdem sorgt die Entdeckung für ein wenig Unmut in der Community.

Ein User merkt etwa an: "Das fühlt sich verflucht an." Ein anderer lamentiert:

"Die Hälfte der Bauten von Leuten werden sofort illegal."

Woran genau der Höhenunterschied liegt, ist nicht ganz klar, es gibt aber zumindest Theorien. User sequelseize stellt etwa in den Raum, dass das aufgeprägte LEGO-Logo beim gefüllten Stud für den Höhenunterschied verantwortlich sein könnte. Das fehlt beim hohlen Stein nämlich.

Wie sequelseize dazu ebenfalls anmerkt, könnte das ironischerweise bedeuten, dass Fake-LEGOs und Studs anderer Marken (bei denen die Prägung dann fehlt) deutlich einheitlicher bei der Höhe sind.

Möglich ist natürlich auch einfach, dass Serendipitian schlicht eine besonders schlechte Lieferung erhalten hat, wie ein weiterer Kommentarthread nahelegt.

All seine Steine stammen nämlich aus der gleichen Bestellung. Andere User haben versucht, den Bau zu kopieren und bemerken zwar ebenfalls einen Unterschied in der Höhe, dieser fällt allerdings nicht annähernd so stark aus. Womöglich liegen also einfach ungewöhnlich viele Steine von Serendipitian am oberen Ende der Abweichungs-Toleranzgrenze von LEGO.

Na, zuckt euch auch schon das Auge, wenn ihr diesen Unterschied seht?