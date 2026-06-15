Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

Ich habe das LEGO-Set (#80119) "Leinwand mit galoppierenden Pferden" gebaut. Es ist in der Spring Festival-Serie erschienen, passend zum Mondneujahr, beziehungsweise dem Jahr des Pferdes. Mit der gedruckten Tuschmalerei, die auf einer "Leinwand" im Hintergrund aufgehängt wird, und den via Kurbel galoppierenden Pferden, handelt es sich um ein ziemlich ungewöhnliches Set.

Schön finde ich unter anderem auch die Details wie die kleinen Pferde-Laternen. Sticker gibt es in diesem Set übrigens nicht. Der Bau hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass ich hier vier einzelne kleine Pferde, Wellen und die Aufhängung samt Dekobordüren gebaut habe, hatte ich immer sofort das Endergebnis vor Augen und musste nicht lange an einem großen abstrakten "Innenaufbau" basteln.

Ich habe tatsächlich wenig zu kritisieren, außer dass ich die Minifiguren zwar süß finde, sie aber meiner Meinung nach im Regal nicht ganz so gut zu dem großen sehr dekorativen Set passen. Ganz günstig ist das Set mit 99 Euro zwar nicht, aber mit seinen 1650 und einem Teile-Preis von 6 Cent ist es im Vergleich mit anderen Sets des Klemmbaugiganten zumindest im Verhältnis noch relativ erschwinglich.