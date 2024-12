LEGO Fortnite erhält neues Cozy-Game, das GTA und Sims mischt: Release, Uhrzeit und Inhalte für Brick Life

In LEGO Fortnite gibt es jetzt auch einen Open World-RPG-Sim.

Für Fortnite stehen diese Woche gleich mehrere Erweiterungen an: Neben dem neuen, teambasierten Shooter-Modus Fortnite Ballistic gibt es auch für LEGO Fortnite Änderungen. Zum einen wird der Survival-Modus mit den Klemmbausteinen zu LEGO Fortnite Odyssey umbenannt, daneben wird er aber auch um ein komplett neues Spiel erweitert: LEGO Fortnite Brick Life.

Anders als im Survival-Crafting-Modus setzt Brick Life auf eine soziale Sim mit großer Spielwelt und jeder Menge Aktivitäten. Alle Infos zum neuen Spiel fassen wir hier zusammen.

Release und Startzeit von LEGO Fortnite Brick Life

Wann erscheint LEGO Fortnite Brick Life? Donnerstag, der 12. Dezember

Donnerstag, der 12. Dezember Um welche Uhrzeit geht's los? vermutlich 15:00 Uhr deutscher Zeit*

*Eine offizielle Uhrzeit hat Fortnite noch nicht geteilt. Mit Blick auf frühere Updates und den Release neuer Spielmodi wirkt es aber sehr wahrscheinlich, dass auch Brick Life gegen 15:00 Uhr live geht.

Das erwartet euch in LEGO Fortnite Brick Life

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

Brick Life ist eine Mischung aus Rollenspiel und sozialer Sim innerhalb von LEGO Fortnite, das euch die riesige Stadt Steinbucht samt Sandstränden, Restaurants und Clubs erkunden lässt. Zusammen mit 31 weiteren Spieler*innen könnt ihr euch hier auf einem Server austoben und allerlei Aktivitäten nachgehen. Darunter etwa:

Die Stadt per Hoverboard erkunden

Euer eigenes Zuhause bauen und einrichten

Auf Hauspartys und in Clubs feiern

Shoppen gehen, um etwa neue Möbel zu kaufen

Die Mourndale-Akademie für Zauberei besuchen

Einem Job nachgehen, darunter: Kurier, Akademieprofessor, Sicherheitsoffizier, Halunke, Sushi-Koch, Barista oder Wahrsager

Passend zum Launch von Brick Life geht in Fortnite außerdem ein neuer Text-Chat an den Start, der sich besonders für den Social-Sim lohnen dürfte. Ob ihr hier mit allen Spieler*innen, eurer Gruppe oder über Privatnachrichten kommunizieren wollt, könnt ihr in den Einstellungen anpassen.

Gratis-Outfits für LEGO Fortnite Brick Life

Direkt zum Release könnt ihr euch zudem zwei Outfits für euren LEGO-Charakter schnappen. Die kosten euch nichts, ihr müsst aber einige Voraussetzungen erfüllen.

Chord Kahele: Für das Chord Kahele-Outfit, das es sowohl im LEGO- als auch im Fortnite-Stil gibt, müsst ihr nämlich Fortnite in der Mobile App zocken. Verdient hier einfach bis zum 21. Februar Erfahrungspunkte und die Skin gehört euch.

Herr von Zuckerberg: Dieses Outfit erhaltet ihr ab dem 10. Dezember hingegen, wenn ihr eure LEGO- und Epic Games-Konten miteinander verknüpft. Habt ihr das bereits getan, landet das Outfit automatisch in eurem Account. Verlinkt ihr die Konten zum ersten Mal, erhaltet ihr außerdem das Outfit Entdeckerin Emilie, das im Bild oben links zu sehen ist.