Schnappt euch die letzten Lego Harry Potter Sets günstig, bevor sie für immer weg sind!

Alte Klassiker wie der Ligusterweg oder die putzige Hedwig werden uns dieses Jahr leider verlassen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Früher oder später erreicht jedes Lego-Set sein "End-of-Life" (kurz: EOL), was bedeutet, dass es aus der Produktion genommen wird. Im Jahr 2023 betraf dies natürlich auch einige Lego Harry Potter Sets. Zum Glück könnt ihr viele dieser eingestellten Modelle noch einmal Last Minute erwerben, bevor sie auf dem Gebrauchtmarkt erheblich teurer werden.

Dies bietet ebenfalls die Gelegenheit, einige begehrte Sammlersets zu moderaten Preisen zu erwerben. Einige der jährlichen Auslaufmodelle können später auf dem Gebrauchtmarkt beträchtlich teurer werden. Deshalb teilen wir zum Schluss unsere Empfehlungen, welche Sets ihr euch sichern solltet, um sie später nicht zu überteuerten Preisen kaufen zu müssen.

Letzte Chance auf Highlights wie einen bunten Zauberkoffer oder den putzigen Ligusterweg

Hogwarts Zauberkoffer (76399)

Ein Lego Set, wie es klassischer nicht sein könnte. Im Lego Harry Potter Zauberkoffer bekommt ihr hauptsächlich einen großen Haufen Steine und eine Anleitung, wie man einen Koffer baut. Welche Steine ihr für den Koffer verwendet, welche Farben er hat und wie die Einrichtung des Koffers gestaltet wird, ist vollständig eurer Kreativität überlassen. Gleiches gilt übrigens für die Minifiguren, bei denen ihr dazu ermutigt werdet, sie immer unterschiedlich zusammenzusetzen.

Der Zauberkoffer lässt sich komplett frei einrichten und in unterschiedlichen Farbvarianten zusammenbauen.

Hogwarts Krankenflügel (76398)

Bei den Lego Harry Potter Hogwarts Sets könnt ihr euch über mehrere Dutzend Modelle Set für Set euer eigenes, kleines und bespielbares Hogwarts zusammenbauen. Alternativ kann man sich auch, wie in diesem Set, seine liebsten Filmszenen nachbauen. Der Krankenflügel ist bekannt für den fantastischen Höhepunkt des dritten Teils "Gefangener von Azkaban", den das Set mit seiner großen detaillierten Uhr auch schön einfangen kann. Für einen Angebotspreis von 36,98€ macht man da nichts verkehrt.

Die große Uhr vom Krankenflügel wertet das Set ordentlich auf. Hermine hat übrigens auch einen kleinen Zeitumkehrer dabei.

Grimmauldplatz Nr. 12 (76408)

Dieses Set hat sich zu Release großer Beliebtheit erfreut wegen eines speziellen Gimmick. Versierte Harry Potter Fans werden wissen, dass der Grimmaludplatz 12 zwischen den Hausnummern 11 und 13 mithilfe eines Fidelius-Zauber versteckt wird. Diesen Zauber versucht das Set nachzuahmen, indem man zwischen zwei Lego Häuserwänden, die dritte Fassade des Grimmaludplatz Nr. 12 hervorzaubert. Der Mechanismus funktioniert hervorragend und erfreut den ein oder anderen Fan immer wieder.

Hokus Pokus eins zwei drei zaubert ihr eine dritte Hauswand herbei!

Misslungener Vielsafttrank (76386)

Vom größten Set in dieser Liste, widmen wir uns nun dem fast kleinsten Set der Auslaufmodelle (nur die Kutsche mit Thestralen hat weniger Steine). Klein heißt in diesem Fall auf keinen Fall schlecht oder minderwertig! Mit dem Set "Misslungener Vielsafttrank" baut ihr eines der ikonischsten Setpieces der Filme nach. Mit diesem Diorama-Set wertet ihr für wenig Geld jedes Regal auf.

Ein süßes Set mit viel Liebe zum Detail. Für 20€ macht ihr hier nichts verkehrt.

Flucht aus dem Ligusterweg (75968)

Das Warten hat endlich ein Ende! Fast 20 Jahre hat es gedauert bis Lego einen neuen Ligusterweg bringt und nun muss es nach fast drei Jahren leider wieder weichen. Dieses Mal hat der Ligusterweg 4 ein ordentliches Upgrade bekommen. Mit vollgestopftem und detaillierten Wohnzimmer, einem eigenen Zimmer für Harry und natürlich der Besenkammer unter der Treppe. Mithilfe des fliegenden Autos könnt ihr Harry aus seinem Gefängnis befreien oder die Einladung nach Hogwarts mit nicht nur einem Briefschlitz nachspielen.

Links neu, rechts alt: In 20 Jahren hat sich viel getan beim Lego-Ligusterweg.

Bei diesen drei Sets solltet ihr den Preis im Auge behalten!

Bei Lego Harry Potter ist die Preislage von aussortierten Sets zum Glück nicht mal ansatzweise so schlimm wie bei Lego Star Wars oder einigen Creator und Exklusiv-Sets.

Das liegt zum größten Teil daran, dass Harry Potter abgeschlossen ist und sich Sets und Minifiguren öfter wiederholen. In der Lego Star Wars Übersicht wird euch aufgefallen sein, dass Minifiguren der stärkste Faktor bei der Preisentwicklung eingestellter Sets ist.

Da die Seltenheit der Figuren bei Harry Potter Sets kaum ein Kriterium ist, zeige ich euch hier drei Sets, die in Zukunft trotzdem teuer werden könnten, weil sie Sammlerwerte ansprechen (beziehungsweise sieben Sets, je nachdem wie man es nimmt).

Hedwig (75979)

Diese süße Hedwig fliegt euch einen Brief ein, auf den viele Harry Potter Fans schon ewig warten. Besonders beeindruckend ist der extrem gelungene Aufbau der Eulen-Dame. Das weiße Federkleid ist zwar kleinteilig und knifflig aufzubauen, sieht dafür aber hervorragend aus. Eine weitere sehr coole Funktion ist der sehr realistische Flügelschlag. Das sind viele Besonderheiten, die man nicht alle Tage sieht.

Ein schöner Standfuß, ein hübsches Lego-Federkleid und sooo süße Augen! Ein Jammer, wenn man dieser feinen Hedwig später für teuer Geld ein neues Zuhause bieten muss.

Hausbanner Hufflepuff (76412), Ravenclaw (76411), Slytherin (76410) und Gryffindor (76409)

Die Idee hinter dem Design der Lego Harry Potter Hogwarts Hausbanner ist so simpel wie genial. Ihr baut jeden der Banner in den Farben des jeweiligen Hauses als Buch zusammen, welches ihr dann öffnen und hervorragend bespielen könnt. Ein perfektes Set, um sowohl den Hogwarts-Alltag nachzuspielen und um die Banner schön ins Regal zu stellen.

Aufgeklappt bieten die Hausbanner einen gemütlichen Einblick in den Alltag der Gemeinschaftsräume.

BrickHeadz: Die Professoren von Hogwarts (40560)

Bei keinen Sets kann man sich so sicher sein im Preisanstieg wie bei BrickHeadz. Die kleinen Funko-Pop-Alternativen von Lego sind zum Sammeln gedacht und machen deshalb auch weit nach ihrem Produktzyklus auf eBay und Co. die Runde. Noch dazu sind die meisten BrickHeadz Lego-exklusiv und nie im Angebot. Wenn ihr also die Professoren von Hogwarts als BrickHeadz haben wollt, ist das die letzte Gelegenheit kein Vermögen dafür ausgeben zu müssen.

Bonuspunkte für dein Haus, wenn du alle Professoren beim Namen nennen kannst (Level: Mitteleinfach).

Alle Lego Harry Potter EOL Sets im Überblick

Das sind alle Lego Harry Potter Sets, die uns in 2023 verlassen haben. Wenn ihr eine Alternative zu dem in dem Artikel angesprochenen Hogwarts Schloss sucht, haben wir euch hier ein Set von Mould King vorgestellt.