Harry Potter und LEGO Hogwarts im Black-Friday-Angebot! Diese Preise sind wie verzaubert & perfekt für Fans

Sichert euch das LEGO Set mit über 2.500 Teilen zum Hammerpreis in den Black-Friday-Deals!

Welcher Potter-Head träumt nicht davon, einmal durch die Hallen von Hogwarts zu spazieren, an einem warm erleuchteten Tisch in der Großen Halle zu sitzen oder den Astronomieturm hinaufzusteigen, um das Geheimnis der Sterne zu entschlüsseln? Mit dem LEGO Set von Hogwarts mit Schlossgelände wird dieser Traum auf magische Weise greifbar – und aktuell ist das Set so günstig wie nie zuvor im Rahmen der Black-Friday-Deals bei Amazon erhältlich.

Die Magie von Hogwarts – jetzt in euren Händen

Erinnert ihr euch an das erste Mal, als die Kamera in Harry Potter und Der Stein der Weisen über die beeindruckende Schule für Hexerei und Zauberei schwenkte? Das LEGO Modell fängt diesen magischen Moment nahezu perfekt ein, denn das 2.660-teilige Modell ist eine wahre Hommage an die zauberhafte Architektur und die mystische Atmosphäre des wohl berühmtesten Fantasy-Schlosses.

Mit diesem wundervollen Modell hat es LEGO definitiv geschafft, das gesamte Schloss inklusive Gelände in einem einzigen magischen Set darzustellen. Die detailgetreue Nachbildung umfasst ikonische Orte wie die Kammer des Schreckens, das Gewächshaus und sogar die peitschende Weide steht an ihrem Platz! Wenn ihr genauso wie ich ein großer Fan der Filme seid, werdet ihr sofort die vielen atemberaubenden Details erkennen, die euch in die Welt von Harry, Hermine und Ron zurückversetzen.

Die vielen beeindruckenden Details werden euch an die vielen zauberhaften Filmszenen erinnern!

Wusstest ihr, dass LEGO die felsige Basis des Schlosses genutzt hat, um geheime Details wie die Schachbrettkammer zu verstecken? Genauso wie in den Filmen entdeckt ihr bei genauerem Hinsehen immer wieder neue, liebevoll gestaltete Szenen – perfekt für Potter-Heads, die nicht genug vom Harry Potter Universum bekommen können!

Ein wundervolles Set, das wahre Emotionen weckt

LEGO hat hier nicht einfach ein Spielzeug entworfen – viel mehr eine kleine Zeitreise zurück in die Kindheit und ein Stück Fan-Kultur. Ein weiteres Highlight des Hogwarts Sets, welches Sammlerherzen höherschlagen lässt, ist die goldene Minifigur des Schloss-Architekten.

Und ja, es ist eher für das Ausstellen als fürs Spielen gedacht – doch genau das macht es zu einem Statement für jedes Nerd-Regal.

Sogar die Kammer des Schreckens wurde nicht vergessen und kann in dem Hogwarts Modell entdeckt werden!

Black-Friday-Deals nutzen und jetzt zuschlagen!

Im Rahmen der Black-Friday-Deals wird dieses Set bei Amazon aktuell mit über 30 % günstiger angeboten. Für ein so detailliertes und hochwertiges Modell ist das ein magischer Preis! Normalerweise liegt dieser nämlich auch gut und gern mal bei rund 150 €.

Das Angebot ist perfekt für euch oder als Geschenk für einen Harry-Potter-Fan - immerhin ist es nicht einmal mehr ein Monat bis Weihnachten vor der Tür steht! Lasst also die Zauberwelt in euren eigenen vier Wände einziehen – und das zu einem Preis, der in keiner Zauberbank von Gringotts zu finden wäre!