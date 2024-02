Er spricht wirklich! LEGO Harry Potter Set „Sprechender Hut“ jetzt mit Preisgarantie vorbestellen

Mit dem Sprechenden Hut aus Hogwarts erscheint am 1. März ein ungewöhnliches LEGO-Set für Harry-Potter-Fans.

Am 1. März erscheint ein ganz besonderes neues LEGO-Set für Harry-Potter-Fans: Den sprechenden Hut aus Hogwarts, der neue Schüler*innen einem der vier Häuser zuweist, könnt ihr euch bald aus stolzen 561 Teilen selbst zusammenbauen. Das Beste daran: Der Hut spricht tatsächlich und sagt euch, für welches Haus ihr am besten geeignet seid. Bei Amazon könnt ihr ihn bereits vorbestellen:

Der Preis liegt derzeit bei 99,99€. Amazon bietet wie üblich eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls der sprechende Hut vor dem Release noch günstiger werden sollte, bezahlt ihr also automatisch weniger.

LEGO Harry Potter: Was bietet der neue Sprechende Hut?

Beim Sprechenden Hut handelt es sich um ein vergleichsweise aufwendiges und komplexes LEGO-Set, das sich in erster Linie an Erwachsene richtet und deshalb die Altersempfehlung 18+ trägt. Es verfügt über einen batteriebetriebenen Geräuschstein, der per Zufall eine von 31 verschiedenen Klangkombinationen abspielen kann. Habt ihr alles richtig zusammengebaut, könnt ihr ihn auslösen, indem ihr die Spitze des Hutes nach unten drückt.

An die Originalgröße reicht der Sprechende Hut von LEGO zwar nicht heran, aber um euch einem der vier Häuser von Hogwarts zuzuteilen, ist er allemal groß genug.

Mit einer Höhe von 24 cm und einem Durchmesser von 19 cm reicht die LEGO-Version des Sprechenden Huts zwar nicht an das Original aus den Filmen heran. Er ist aber doch gerade groß genug, um ihn auf den Kopf zu setzen und sich selbst einem der vier Häuser zuweisen zu lassen, genau wie in den Filmen. Dabei ist die leichte Erreichbarkeit des Schalters für den Geräuschstein sehr hilfreich.

Der Hut wird zusammen mit einem Standfuß, der die Wappen der vier Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw zeigt, und einer kleinen Harry Potter Figur, die vor jedem der Wappen auf dem Standfuß platziert werden kann, geliefert. So macht sich der Hut auch gut, wenn ihr ihn euch gerade nicht auf den Kopf setzen, sondern lieber im Regal ausstellen möchtet.

