Neues LEGO Herr der Ringe Set mit 5000 Teilen: Holt euch Saurons Turm ins Wohnzimmer!

Sauron hat circa 600 Jahre gebraucht, um Barad-dûr zu bauen. Mit der LEGO-Version schafft ihr es hoffentlich etwas schneller.

LEGO hat eines neues Set vorgestellt, das die Herzen von Herr der Ringe-Fans höher schlagen lassen dürfte: Schon bald könnt ihr Barad-dûr, Saurons riesigen Turm in Mordor, mit insgesamt 5471 Teilen nachbauen, vom breiten Fundament bis hin zu Saurons furchteinflößendem Auge an der Spitze, durch das der dunkle Herrscher bis in ferne Länder blickt. Hier findet ihr das Set:

Das Set soll ab dem 4. Juni bestellbar sein. Wenn ihr euch kostenlos bei LEGOs Treuepunkte-Programm LEGO Insiders registriert, erhaltet ihr schon ab dem 1. Juni Zugriff. Bei so aufwendigen LEGO-Sets zu berühmten Franchises empfiehlt es sich in der Regel, möglichst bald zuzuschlagen, da diese sehr schnell ausverkauft sein können.

Barad-dûr von LEGO: Riesiger Turm mit vielseitigem Innenleben

Die LEGO-Version von Barad-dûr hat ein reiches Innenleben. Rechts seht ihr das Erdgeschoss und den ersten Stock.

Die LEGO-Version von Barad-dûr hat eine Menge zu bieten. Von vorn seht ihr die eindrucksvolle und mit vielen kleinen Details verzierte Fassade des stolze 83 cm hohen und am Boden 45 cm breiten Turms. Auf der Rückseite offenbart sich euch das Innenleben von Barad-dûr mit fünf Stockwerken und verschiedenen Räumen.

Im Erdgeschoss findet ihr eine Waffenschmiede und einen hochziehbaren Käfig mit Skelett. Darüber befindet sich ein großer Speisesaal mit Tisch, Geschirr, verschiedenen Nahrungsmitteln und einem Weinfass. Im 2. Stock steht Saurons Thron, der geöffnet werden kann und dann eine Karte von Mittelerde zeigt. Im schmalsten Teil des Turms folgen noch das Studierzimmer und die Bibliothek mit der zur Spitze führenden Leiter.

Im Inneren von Saurons Turm finden sich viele versteckte kleine Details.

Zusätzlich zum Turm bekommt ihr zehn Figuren mitgeliefert, darunter Gollum, Frodo, Sam, Saurons Mund und auch Sauron selbst mit dem Streitkolben, wie man ihn vom Anfang der Filmtrilogie von Peter Jackson kennt. Mit dabei sind auch noch viele weitere Gegenstände wie Elendils Schwert und kleinere Figuren wie eine in den Mauern versteckte Spinne.

Das Barad-dûr Set ist mit seinen vielen kleinen Details und seiner komplexen Architektur klar an Erwachsene gerichtet, die Altersempfehlung von LEGO liegt dementsprechend bei 18+. Mit etwas Hilfe beim Aufbau können aber natürlich auch Kinder viel Spaß mit dem Herr der Ringe-Set haben.

Weitere spannende Neuheiten und auch günstige Schnäppchen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: