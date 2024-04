LEGO-Set kostenlos abstauben: 3-für-2-Sale mit Harry Potter, Star Wars und Disney gestartet!

Der große 3-für-2-Sale mit LEGO-Sets läuft nur bis zum 24. April.

Bei Thalia läuft gerade ein großer 3-für-2-Sale mit LEGO-Sets. Ihr müsst nur drei der Sets aus der Aktion zusammen in euren Warenkorb packen und an der Kasse den Code LEGO123 verwenden, dann bekommt ihr das günstigste geschenkt.

Der Sale läuft noch bis zum 24. April, also bis Mittwoch. Ein paar der beliebtesten Artikel sind allerdings schon jetzt fast ausverkauft, also solltet ihr besser schnell sein:

LEGO Sale: Reiche Auswahl von Harry Potter bis Star Wars!

Im LEGO-Sale finden sich Sets zu vielen bekannten Marken. Neben Star Wars ist auch Disneys Eiskönigin dabei.

Die Auswahl umfasst rund 100 LEGO-Sets, darunter auch bekannte Franchises wie Harry Potter, Star Wars, Marvel oder Jurassic World. Die großen, teuren Sets sind aber leider nicht dabei, da sich die Aktion auf Artikel mit einem Preis von maximal 19,99€ beschränkt.

So ist der Sale aber immerhin eine gute Gelegenheit, die schon bestehende LEGO-Sammlung aufzuwerten oder sich mit kleinen Geschenken für Kinder einzudecken. Hier haben wir euch eine Liste mit einigen besonders interessanten Sets zusammengestellt, in der sich für jeden Geschmack etwas finden sollte:

LEGO Harry Potter: Schnappt euch schnell den fliegenden Ford!

Der Ford Anglia aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" kommt mit einigem Zubehör.

Das Harry Potter-Set mit dem aus „Die Kammer des Schreckens“ bekannten fliegenden Ford Anglia gehört zu den Highlights unter den Angeboten. Ihr bekommt nicht nur den Wagen, sondern auch Figuren von Harry, Ron, der Eule Hedwig und der Ratte Krätze sowie das Gepäck, mit dem die beiden Zauberschüler zu ihrem zweiten Schuljahr in Hogwarts reisen. Letzteres lässt sich gemeinsam mit den Zauberstäben und der Ratte im Kofferraum verstauen.

Gerade in diesem Fall solltet ist aber schnell sein, denn Harry Potter Sets sind in solchen Sales erfahrungsgemäß besonders schnell ausverkauft. Tatsächlich ist der Ford Anglia bereits das letzte in der Aktion, das noch nicht vergriffen ist!

Weitere günstige Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: