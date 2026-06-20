Das für mich coolste LEGO Marvel-Set macht sogar Star Wars Konkurrenz – und jetzt ist es günstiger!

LEGO würde nie einen Flugzeugträger machen, außer er schwebt in der Luft und ist aus Marvel's Avengers.

Ende des Jahres kommt nach sieben Jahren mit Avengers: Doomsday endlich das Ende der aktuellen Multiverse-Saga. Disney und Marvel wollen uns wohl wieder an die gute alte Zeit erinnern, als das MCU noch jung war: Der neue LEGO S.H.I.E.L.D-Helicarrier ist ein bildhübsches Modell und aktuell bei Amazon deutlich günstiger!

Die Helicarrier von LEGO:

LEGO Marvel's S.H.I.E.L.D.-Helicarrier – der Flugzeugträger der Lüfte

Ein großes, graues, fliegendes Schiff aus LEGO-Steinen und von einer Disney-IP. Der erste Gedanke fällt bei vielen wahrscheinlich auf einen Sternzerstörer aus Star Wars, aber seit diesem Monat gibt es ein neues Highlight für Modell-Sammler: den S.H.I.E.L.D.-Helicarrier, bekannt aus den Avengers oder anderen MCU-Filmen.

Schräge Laufbahnen sind bei Flugzeugträgern wie der USS Gerald R. Ford normal. Den Helicarrier kann man vermutlich sehr leicht zu einem Schiff-Schiff umbauen.

Das LEGO-Modell besteht aus 3057 Teilen, hat eine Länge von 55,5 Zentimetern und steht auf einem Ständer, um schön ausgestellt werden zu können – schließlich ist es ein 18+-Set.

Als Flugzeugträger sollten auch Flugzeuge mit dabei sein, und auf der Landebahn sind in der Tat einige Klassiker dabei, zum Beispiel der Quinjet von den Avengers. Das Feuer am hinteren linken Rotor sieht nicht gesund aus, aber auch das ist eine Referenz an die Filme. Generell orientiert sich das Set sehr an Captain America: The Winter Soldier.

Sechs Minifiguren: Nick Fury, Captain America & Co.

Das MCU glänzt vor allem mit starken Helden und Schurken, und für viele Fans gilt der zweite "First Avenger"-Film als der beste, vor allem wegen Pro- und Antagonisten. Zwei bekannte Charaktere sind nicht nur im Namen des englischen Titels, sondern hier auch als Minifiguren vertreten: Captain America und der Winter Soldier, James "Bucky" Barnes. Steve Rogers ist sogar ganz besonders, denn hier fehlt das Rote seines charakteristischen Schilds.

Hawkeye, Captain America, Winter Soldier, Phil Coulson, Nick Fury & Maria Hill: Das Rückgrat der ersten beiden MCU-Phasen.

Neben dem Avengers-Kollegen Hawkeye stehen auf dem Helicarrier noch die drei bekanntesten S.H.I.E.L.D.-Agenten: Director Nick Fury, Agent Coulson und Agent Hill. Mit seinen schick bedruckten Beinen und Armen ist der Winter Soldier mein persönlicher Favorit, aber jeder darf ja seine eigenen Lieblinge haben.

Das Set ist also nicht nur ein Hingucker, sondern bietet auch was für eure Figurensammlung. Mit einer UVP von 369,99 € zählt das Set leider zu den teureren von LEGO, wie bei so ziemlich jeder Lizenz von Disney. Zum Glück muss dieser Preis aber nicht gezahlt werden, denn nur wenige Wochen nach Release bekommt ihr das Set auf Amazon fast 100 € günstiger – und das ohne Prime Day Angebot!

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