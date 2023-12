Lego Geschenke für jeden! Marvel, Star Wars und mehr im Weihnachtssale für unter 100€!

Egal ob Weihnachten für euch bedeutet gemütlich und in Ruhe die freie Zeit zu genießen oder ob ihr mit Freunden und Familie feiert, Lego ist für jeden Anlass und (fast) jede Person eine nette Geschenkidee. Da kommt eine Rabattaktion bei MediaMarkt genau richtig! Von neuen Klassikern bis zu kleineren Geheimtipps, ist hier eine Auswahl der besten Sets der Aktion.

Blumen und viel Grün, welches auch im Winter blüht!

Sicherlich einer der beliebtesten Sets unter erwachsenen Lego-Bauern sind die Lego Icons Sets, die an ihrer eleganten schwarzen Verpackung zu erkennen sind. Lego hat in den letzten Jahren mehrere Pflanzen-Sets und Blumensträuße veröffentlicht, aber keiner kommt für mich an den Wildblumenstrauß (10313) heran. Wie man es von einem Blumenstrauß erwartet sind die Farben schön knallig bunt und die Blumenauswahl ist etwas raffinierter als bei dem Blumenstrauß aus 2021 (10280).

Steinlaternen, Kirschblütenbäume, Bambus, Kiefern und ein schöner Pavillion sind nur einige der vielen anpassbaren Elemente.

Wer schöne botanische Szenerien etwas mehr schätzt, für den ist der neue Garten der Stille (10315) eine gute Wahl. Das Set ist aufgebaut wie ein Miniatur Zen-Garten und die vielen kleinen Details zusammenzubauen ist genauso entspannend. Habt ihr einmal alle Elemente des Gartens aufgebaut, könnt ihr sie dort anordnen wie ihr möchtet und euch euren eigenen Zen-Garten gestalten.

Harry Potter, Star Wars und Marvel: Hier werden Franchise-Fans glücklich

Macht euch bereit für den süßesten Lego-Dobby (76421), den ihr jemals gesehen habt. Mit seinen großen Kulleraugen schaut er euch an, nachdem er eure Socke in seinem Buch gefunden hat (oder natürlich Harry's). Bei MediaMarkt bekommt ihr den putzigen Elfen für grade einmal 19,99€, was ihn zu einem perfekten Geschenk für jeden Harry Potter Fan macht.

Auf Star Wars Fans wartet mit Ashoka Tanos T-6 Jedi Shuttle (75362) ein besonders raffinierter Bau. Wer die Serie verfolgt hat und das Raumschiff kennt weiß, dass sich das wendige Schiff um seine eigene Achse drehen kann. An diese Mechanik hat man beim Lego Set natürlich gedacht, weshalb man selber coole Raumschlachten nachspielen kann und es perfekt in Szene setzen kann.

Mit einem Rabatt von fast 30€ erwartet euch bei Spider-Mans großen Showdown (76261) einer der coolsten Szenen des MCU. Zum ersten mal sind alle drei Spider-Mans als Lego Minifiguren in einem Set vereint, um die ebenfalls detaillierten Minifiguren von Doc Ock, Electro und dem Green Goblin zu bekämpfen. Natürlich sind Ned, MJ und Doctor Strange als tatkräftige Unterstützung beim Kampf an der Freiheitsstatue dabei.

Alleine die 9 Minifiguren lassen Spider-Man Fans höher schlagen. Dass das Set dazu cool zum bauen und anschauen ist, ist natürlich auch ein netter Bonus.

Geschenke für groß und klein

Egal ob groß oder klein, klassische Legosteine gehen immer und helfen bei jedem Bauvorhaben. Bei dieser Lego Classic Bausteine-Box (10698) bekommt ihr für 37,99€ so viele Steine wie in keinem anderen Set und habt einen top Teilewert.

Normalerweise wird Lego Ninjago eher als Kindermarke behandelt, obwohl die Ninjago City Sets und einige der mächtigen Roboter ebenso viel Spielspaß bieten, wie Lego Sets "für Erwachsene". Eines dieser Sets ist Llodys und Arins Training-Mech (71794), den ihr fast 50% günstiger bekommt und ein echt cooles Design hat.

Für ein Set kann hier mächtig viel gekämpft werden. Und wie es sich für einen Mech gehört kann man dort auch einsteigen.

Rein theoretisch lässt sich ähnliches auch über unsere letzte Empfehlung sagen, der NASA Perseverance Mars Rover (42158). Der Aufbau ist deutlich kniffliger als alle anderen Sets, die wir vorgestellt haben, weil einige technische Features verbaut werden müssen und der filigrane Bau nichts für Ungeduldige ist. Wenn man den Rover einmal aufgebaut hat, lassen sich mit der App jede Menge interessante Infos und Hintergründe herausfinden. In der Vergangenheit war nicht jede App-Integration bei Lego top, aber hier wird euer Mars Rover mit der App zum richtigen Ausstellungsstück.

Auf der Aktionsseite von MediaMarkt lassen sich noch mehr Angebote finden, die alle bis zum 24.12. gültig sind.