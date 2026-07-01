LEGO hat in der Anleitung eines Architecture-Sets einfach das falsche Bauwerk abgedruckt und bisher scheint es niemandem aufgefallen zu sein – "Ihr hattet einen Job, LEGO"

Mit der Architecture-Serie huldigt LEGO einigen der beeindruckendsten Monumenten und Bauwerken der Welt. Bei einem Set hat sich dabei offenbar ein kleiner Fehler eingeschlichen, der nur echten Geschichts-Fans überhaupt auffallen dürfte.
Die falsche Pyramide abgebildet
Ein kurzes Quiz für euch: Wie viele Pyramiden sind im Pyramidenkomplex von Gizeh zu finden? Könnt ihr sie alle benennen? Und würdet ihr die Namen auch richtig zuordnen können, wenn ihr Bilder der Pyramiden vor euch hättet?
Wenn ihr die Antworten auf diese Fragen aus dem Kopf gewusst hättet, wärt ihr vermutlich die richtige Person gewesen, um die Anleitung für das LEGO-Set "21058 Cheops-Pyramide" zu entwerfen oder zumindest auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
In dem Fall hätte sich dann auch vermutlich nicht der Fehler eingeschlichen, der dem User "Nope2nope" darin aufgefallen ist. Wie er in einem Post schreibt, handelt es sich bei der dort auf einem Foto abgebildeten Pyramide nämlich nicht um die Cheops-Pyramide.
Tatsächlich ist auf dem Foto nämlich die Chephren-Pyramide zu sehen. Zu erkennen ist das vor allem an der Spitze, an der noch ein Teil der ursprünglichen Verkleidung zu sehen ist.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren wird intensiv darüber diskutiert, ob es sich nun wirklich um einen so großen Fehler handelt. Wie der User aber ganz richtig anmerkt, wäre der Aufschrei vermutlich riesig, wenn bei einem Set das falsche Auto oder das falsche Star Wars-Raumschiff abgebildet wäre.
Ein anderer User zeigt Verständnis für das Designteam. Vermutlich war das Foto einfach falsch beschriftet. Es hätte natürlich trotzdem doppelt und dreifach überprüft werden müssen. Ein weiterer User schreibt, dass die beiden Pyramiden tatsächlich öfter auf diese Weise verwechselt werden.
Das könnte auch daran liegen, dass die Cheops-Pyramide, die auch die "Große Pyramide" genannt wird, oft kleiner wirkt als die Chephren-Pyramide, die direkt daneben steht. Das liegt aber laut Wikipedia am "steileren Neigungswinkel und dem etwas höher gelegenen Untergrund".
Bisher scheint der Fehler allerdings noch kaum jemandem sonst aufgefallen zu sein, was zeigt, wie nischig das Wissen über die Pyramiden tatsächlich ist. Dennoch ist es ein ärgerlicher Fehler von LEGO, besonders für Geschichtsfans.
Seid ehrlich, wie viele der Fragen hättet ihr richtig beantwortet?
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