LEGO Star Wars in Hülle und Fülle – und das dank MediaMarkt auch noch unfassbar günstig!

Diese und noch viele weitere Star Wars-Sets von LEGO sind bei MediaMarkt stark reduziert.

Ach ja, Star Wars. Eins der größten Franchises der Welt und nach wie vor bei jung und alt beliebt – trotz vieler Projekte die gefloppt sind. Auch LEGO Star Wars ist ein unfassbarer Erfolg und die Sets sehen auch verdammt cool aus. Wäre da nicht die nicht immer ganz nachvollziehbare Preispolitik des dänischen Konzerns.

Doch MediaMarkt macht damit Schluss und schenkt euch die Mehrwertsteuer auf einen Haufen LEGO Star Wars-Sets, die teilweise sogar schon vorher reduziert waren. Ein paar der Sets will ich euch näher vorstellen.

Achtung: Das Mehrwertsteuer-Angebot gilt nur angemeldete myMediaMarkt-Kunden.

Die ikonischen Raumjäger aus Star Wars mit einem Twist

X-Wing und TIE-Fighter in einem Set, und sie sind sogar modular.

Wer die Original-Trilogie gesehen hat, erinnert sich auch an die toll inszenierten Raumschlachten mit Raumjägern. Den X-Wing und TIE-Fighter gibt es auch zusammen in einem Set, mit einem Haufen Minifiguren und einer Besonderheit: Die Cockpits der beiden Jäger sind mit den Flügeln des jeweils anderen kompatibel, so dass ihr das Aussehen anpassen und eure eigenen Star Wars-Stories erzählen könnt.

"Für die Republik!" LEGOs Angriff der Klonkriege

Ich weiß, dass die Star Wars Prequels viele Feinde haben, aber spätestens seit der Animationsserie habe ich ein Herz für diesen Teil der Star Wars-Story und mit dem ARC-170 Star Fighter bekommen Clone Wars-Fans das perfekte LEGO-Set geliefert.

Die ARC-170 wird von drei Piloten inkluse Astro-Mech Droiden gesteuert.

Der ikonische Raumjäger der Republik besteht aus 497 Teilen und enthält 4 Minifiguren, darunter drei Klon-Piloten, die es so in nur wenigen anderen Sets gibt. Die Flügel lassen sich aufklappen und das Set enthält zwei Schussvorrichtungen, mit denen die Laserbolzen abgefeuert werden können.

Eins der absurdesten LEGO Star Wars Sets aller Zeiten

Habt ihr schonmal von der Darth Jar Jar-Theorie gehört? Die besagt, dass der trottelige Jar Jar Binks eigentlich ein heimlicher Sith-Lord ist, der dem Imperator erst zu seiner Macht verholfen hat. Das ist natürlich eher scherzhaft gemeint, trotzdem hat LEGO den Witz aufgegriffen und neben der Animationsserie "Rebuild the Galaxy" auch ein passendes Set mit einem dunklen Millennium Falcon und Darth Jar Jar als Minifigur herausgebracht.

Der Falcon selbst besteht aus 1579 Teilen und gleich sechs Minifiguren. Alle davon sind Alternativ-Version uns bereits bekannter Charaktere. Zum Beispiel einem Luke im Strand-Outfit und einer Rey auf der dunklen Seite der Macht. Das Dach des Falken ist außerdem aufklappbar und offenbart ein detailliertes Innenleben.

Für die Erwachsenen: LEGO Star Wars für den Schreibtisch

Der beliebtem goldene Droide bringt Bauspaß und gibt auch einen tolle Deko ab.

Das LEGO nur was für Kinder ist, sagt inzwischen zum Glück fast niemand mehr, es gibt schließlich mehr als genug Sets, die sich speziell an Erwachsene richten. So wie etwa dieses Modell vom Protokoll-Droiden C3PO. Es besteht aus 1138 Teilen und richtet sich vor allem an erwachsene Sammler. Denn es liegen auch eine C3PO-Minifigur und eine exklusive Infoplakette bei. Ein tolle Geschenk für Star Wars Fans, die noch Deko für ihren Schreibtisch brauchen.

Es sind noch weitere LEGO Star Wars Sets im Angebot

