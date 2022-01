Am 5. April 2022 erscheint LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga für PS4, PS5, Nintendo Switch und Xbox. Wer das neueste LEGO-Abenteuer pünktlich zum Release in den Händen halten will, kann es bereits vorbestellen. Die üblichen Händler bieten das Spiel dabei für 59,99 Euro an.

Das erwartet euch mit dem Spiel: Ihr könnt mit dem neuesten LEGO Star Wars-Spiel die komplette Skywalker-Saga nachspielen. Natürlich mit dem üblichen und berühmten LEGO Humor. Spielt also von Episode 1 bis Episode 9 oder die einzelnen Abschnitte ganz nach eurem Belieben. Ihr könnt sie nämlich in beliebiger Reihenfolge spielen.

Insgesamt erwarten euch 24 Planeten und über 500 Charaktere aus dem Star Wars-Universum. Des Weiteren bietet das Spiel neben den Story-Missionen, weitere Nebenaufgaben und Herausforderungen. Stellt euch Dog-Fights, Schmuggler-Rennen und mehr.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga vorbestellen

Kaufen könnt ihr das neue LEGO Star Wars bei Amazon, MediaMarkt und Saturn.

Bei Amazon kaufen:

Bei MediaMarkt kaufen:

Bei Saturn kaufen:

