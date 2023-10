Diese Lego Technic Racing Flitzer fetzen euch mit rasanten Rabatten weg!

Jeder Flitzer bedient eine andere Art des Rennsports. So ist für jeden was dabei!

Früher kannte man Lego Technic vor allem für seine Kräne und Nutzfahrzeuge. Heute nehmen einen großen Teil, wenn nicht sogar den größten Teil der Reihe die Racing Sets ein. Damit ist nicht gemeint, dass ihr bei Formel 1 Rennen antreten könnt, sondern das viele Aspekte des Rennsports in den Sets vertreten sind.

Bei Saturn sind aktuell einige dieser Sets reduziert und wir zeigen euch hier unsere Favoriten und wo ihr am meisten sparen könnt!

Das sind unsere Favoriten!

Wie es der Zufall will kosten alle unsere Favoriten gleich viel, sind aber unterschiedlich stark reduziert. Also fangen wir einfach mit dem dicksten Rabatt an!

Die Bugatti Bolide überzeugt vor allem durch ihr schnittiges Design und exzellente Farbauswahl. Besonders cool wird der Bau, wenn ihr die Flügeltüren nachbauen könnt, für die der Wagen so bekannt ist oder den leistungsstarken W-16 Motor einsetzt!

Besonders auffällig sind die einzigartigen Reifen der Bugatti Bolide und die markante Farbwahl.

Formel E ist ein recht neuer Zugang für die langjährige Geschichte des Rennsports. Zwar gab es schon einmal 2020 zwei Speed Champions, die der Formel E gewidmet waren, doch der Porsche 99X ist das erste Technic Set, bei dem ihr elektronischen Leistungsrennsport selber nachbauen könnt. Habt ihr die entsprechende App installiert, könnt ihr sogar in eurem eigenen Formel E Rennen die Reichweite und Energie des Wagens managen.

Das Cockpit des Porsche 99X Formel E Wagen ist natürlich perfekt auf eine Minifigur angepasst.

Supersportwagen und Formel 1 Auto wären damit abgedeckt, deshalb werfen wir noch einen Nascar Wagen in den Mix! Der Nascar Next Gen Chevrolet Camaro ist der erste Lego Nascar Wagen und zeigt das auch deutlich mit seinen großflächigen Glitzeraufklebern, der das Lego Nascar Auto nah an die Originale herankommen lässt.

Egal ob als Rennsport-Deko oder als zu bespielender Rennflitzer. Der Nascar Chevrolet Camaro macht mit seinem auffälligen Design immer eine gute Figur.

Hier könnt ihr am meisten sparen!

Zum Schluss haben wir euch hier noch zwei starke Rabatte rausgesucht, denn bei hochpreisigen Lego Sets kann auch viel gespart werden! Sowohl bei der Yamaha MT-10 SP, als auch bei dem McLaren Formel 1 Wagen spart ihr bei Saturn 50€.

Die beiden Sets sind auf einem großen, realitätsgetreuen Maßstab und lassen nicht nur als Deko, sondern vor allem beim Bauen das Herz jedes Rennsport-Fans höher schlagen.

Wir mussten die Yamaha etwas stutzen damit sie mit aufs Bild passt, aber glaubt uns einfach, dass die Sets wirklich groß sind! Oder überzeugt euch mit einem Klick auf das Bild selbst.