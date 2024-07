LEGO Transformers: Nach Optimus Prime gibt es jetzt endlich auch den zweitwichtigsten Autobot zum Nachbauen

Die Transformationsfunktion darf natürlich bei einem LEGO Transformer nicht fehlen.

Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit im Lego-Laden, wo viele Kids von der LEGO-Version von Optimus Prime sichtlich angetan waren. Auch ich, denn der Mechanismus, wie sich der Truck in einen Roboter verwandelt und umgekehrt, ist mit Legosteinen wirklich faszinierend anzuschauen. Leider hat sich Optimus Prime als tapferer Ladenhüter in vielen Geschäften eingenistet, umso mehr freut es mich, dass Optimus nun doch endlich Gesellschaft bekommt.

Mit dem neuen LEGO Transformers Bumblebee-Set (10338) präsentiert LEGO eine kleinere Version des beliebten Autobot Bumblebee, der sich in einen gelben VW Käfer verwandeln kann. Das Set ist ab heute, 1. Juli 2024, für LEGO Insider und ab dem 4. Juli für alle Kunden erhältlich.

Transformers 80er-Nostalgie mit modernem Twist

Beim Design des Bumblebee Sets hat sich Lego von der Originalserie aus den 80er Jahren inspirieren lassen. Damit passt er perfekt zu Optimus Prime (10302) und ist der zweite Autobot in der LEGO Icons-Reihe.

Wie bei Optimus Prime ist auch bei Bumblebee die Verwandlung vom Roboter zum Fahrzeug das große Highlight des Sets. Interessanterweise ist das Set mit 950 Teilen kompakter und kleiner als der Anführer der Autobots, trotz des komplexen Mechanismus. Dafür ist Bumblebee auch knapp 100€ günstiger.

Das begrüße ich sehr, denn meiner Erfahrung nach war der Preis von Optimus Prime oft der größte Kritikpunkt am Set. Zu Recht, denn wenn man so eine coole Mechanik und den montierten Transformer vor sich sieht, macht das schon einiges her.

Wie aus dem kleinen Käfer ein imposanter Autobot wird, kann man sich auf der Website anschauen oder natürlich auch selbst bauen.

Trotz fehlender VW-Käfer Lizenz reichlich Wiedererkennungswert!

Das Original von Bumblebee aus dem Jahr 1984 war ein gelber VW Käfer. Dieser Umbau ist auch mit dem LEGO Set möglich, allerdings ist das Fahrzeugmodell nicht lizenziert, weshalb das Design vom Original-Käfer abweicht. Dafür hat LEGO ein neues Teil für den Kotflügel entwickelt, den „Brick, Round Corner 4 x 4 x 1 without Studs“, der in diesem Set erstmals zum Einsatz kommt.

Die Verwandlung der Autobots von der aufrechten Gestalt zum Fahrzeug war seinerzeit ein Geniestreich von Hasbro, der seither oft kopiert wurde, aber nie an das Original heranreichte. LEGO ist es gelungen, die Verwandlung in ein kompaktes und dennoch stabiles Modell umzusetzen, das schon bei der Veröffentlichung von Optimus Prime für Begeisterung sorgte.

Bumblebee wurde in der Serie als gelber VW-Käfer dargestellt, wobei seine Form variierte. Bei den frühen Spielzeugen hatten die Hinterräder oft größere Reifen, was beim LEGO Modell nicht umgesetzt wurde. Die humanoide Form von Bumblebee war in der Serie eher rudimentär gezeichnet und unterschied sich von den Spielzeugen. Auch das LEGO-Modell stellt eine Mischung aus den verschiedenen Darstellungen dar: Die Hinterräder verbleiben im Schulterbereich, die Vorderräder stehen aufrecht an den Füßen.

Auch wenn die Autoform von Bumblebee etwas winzig wirkt, darf man nicht vergessen, dass sich die gesamte Mechanik darin verbirgt.

Der LEGO Transformers Bumblebee ist ab heute, dem 1. Juli 2024, für LEGO Insider erhältlich und ab dem 4. Juli für alle Kundinnen und Kunden.