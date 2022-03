Noch bis Dienstag laufen die Angebote des aktuellen Saturn-Prospekt, der neben einer 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5 und Xbox auch einige interessante TV-Angebote enthält. Beim Kauf bestimmter Fernseher bekommt ihr ein Geschenk dazu, zum Beispiel einen Gutschein oder auch die Nintendo Switch. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Die Übersicht über alle Deals des Prospekts findet ihr hier:

Samsung Neo QLED QN90A + Nintendo Switch

Für 1.188 Euro könnt ihr den Samsung Neo QLED QN90A in 55 Zoll zusammen mit der Nintendo Switch bekommen. Das ist schon für den Fernseher allein kein schlechter Preis, allerdings gibt es das Modell gerade bei Amazon noch günstiger im Angebot, nämlich für 1.105,51 Euro. Mit der Switch als Beigabe, die einzeln bei Saturn gerade 288 Euro kostet, handelt es sich um ein Top-Angebot.

Bild: Der Samsung QN90A ist ein High-End-Modell aus 2021. Die neue Mini-LED-Technik sorgt für sehr gutes Local Dimming und dadurch für sehr hohen Kontrast. Zwar kann er mit den perfekten Schwarzwerten von OLEDs nicht mithalten, dafür bietet er aber eine sehr hohe Spitzenhelligkeit und ist daher gut für die Nutzung in hellen Räumen geeignet. Außerdem sorgt die QLED-Technik für eine verbesserte Farbdarstellung.

Gaming: Mit einem Input lag von rund 10 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz ist der Samsung QN90A sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet. Er verfügt außerdem über einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Sony X90J + 100€-Gutschein

Den Sony X90J in 55 Zoll gibt es für 899 Euro. Damit liegt Saturn laut Vergleichsplattformen nur einen einzigen Cent über dem derzeit günstigsten Preis. Als Geschenk bekommt ihr hier noch einen Gutschein im Wert von 100 Euro für künftige Einkäufe dazu. Außerdem könnt ihr euch durch eine parallele Sony-Aktion 100 Euro Cashback sichern, sodass ihr effektiv nur 799 Euro bezahlt.

Bild: Der Sony X90J kann zwar nicht ganz mit dem Samsung QN90A mithalten, ist aber nicht weit entfernt. Zwar verfügt er nicht über die Mini-LED-Technik, aber das VA-Display bietet dennoch einen hohen Kontrast und Full Aray Local Dimming. Auch die Spitzenhelligkeit ist ansehnlich. Außerdem kommt die Triluminos-Technik zum Einsatz, die ähnlich wie die QLED-Technik für verbesserte Farbdarstellung sorgt.

Gaming: Mit rund 18 ms bei 60 Hz und 10 bis 11 ms bei 120 Hz ist der Input Lag etwas höher als beim Samsung QN90A, der Fernseher ist aber noch immer gut fürs Gaming geeignet. HDMI 2.1 gibt es auf zwei Anschlüssen, Gaming in 4K bei 120 fps ist damit auch hier möglich.

Hisense 4K-TV + Soundbar für 333€

Falls ihr es lieber günstig haben möchtet, interessiert ihr euch vielleicht für den Hisense A6CG. Diesen bekommt ihr in der Größe 43 Zoll für 333 Euro, und zwar inklusive der Soundbar Hisense HS214, die Saturn einzeln gerade für 79,99 Euro (UVP: 119 Euro) im Angebot hat.

Bild: Der Hisense A6CG ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und eine von vielen Varianten des A6G, zu denen auch der A6BG und A6GG gehören. Die Versionen sind technisch weitestgehend identisch. Für seinen geringen Preis bietet der Hisense A6G recht gute Qualität, allzu viel sollte man aber nicht erwarten. In der 43-Zoll-Version verfügt er über ein IPS-Display, dessen Kontrast recht niedrig ist. Dafür ist das Bild aber weniger vom Blickwinkel abhängig.

Gaming: Der Input Lag des Hisense A6G liegt bei 10 bis 11 ms bei 60 Hz und ist damit sehr niedrig. Über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 verfügt er allerdings nicht. Immerhin wird ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, wenn ihr an der Konsole ein Spiel spielt.