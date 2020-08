Schon am Dienstag sind bei MediaMarkt und Saturn die großen Gamescom-Sales gestartet, in denen es neben Hardware auch eine beachtliche Menge an reduzierten Spielen gibt. Wir hatten bereits darüber berichtet. Nun läuft der letzte Tag der Aktion, um 9 Uhr am Montagmorgen enden die Angebote. Zum Abschluss verschaffen wir euch in diesem Artikel einen kurzen Überblick über diejenigen Deals, die noch nicht ausverkauft sind.

Gamescom-Aktion bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Gamescom-Aktion bei Saturn: Zu den Angeboten

Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Den größten Teil der für Konsolenspieler interessanten Angebote machen die Spiele aus. Vor allem für die PS4 ist sehr viel dabei, auch die Xbox One wird recht gut bedient. Nach guten Deals für die Nintendo Switch muss man hingegen schon etwas suchen. Die Liste der Angebote umfasst über hundert Titel und ist bei beiden Händlern weitgehend identisch. Hier haben wir ein paar Beispiele herausgesucht:

Beachtet bitte: Die bei Spielen auf der Produktseite angezeigten Preise sind in der Regel nicht die finalen Preise, da die Anpassung an die neue Mehrwertsteuer erst im Warenkorb erfolgt.

Gaming-Hardware

Nintendo Switch Pro Controller + Xenoblade Chronicles

Die meisten Angebote im Hardware-Bereich richten sich an PC-Spieler, trotzdem ist auch für die Konsolen der eine oder andere interessante Deal dabei. Zum Beispiel könnt ihr ein Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller und der Xenoblade Chronicles Definitive Edition bekommen. Normalerweise müsstet ihr für beides zusammen 129,98 Euro bezahlen, im Sale sind es nur 87,73 Euro. Den Rabatt bekommt ihr, wenn ihr beide Artikel zusammen in den Warenkorb legt.

Nintendo Switch Pro Controller + Xenoblade Chronicles Def. Edition für 87,73€ bei Saturn

Headsets und PS4-Controller

Auch einen Controller für die PS4 gibt's noch im Angebot, nämlich den hochwertigen Nacon Revolution Pro Unlimited Pro Controller. Günstigere Modelle sind leider sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt bereits ausverkauft. Außerdem gibt es günstige Headsets von Turtle Beach, und zwar sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One:

Sega Mega Drive Mini

Mit dem Sega Mega Drive Mini bekommt ihr eine Retro-Konsole mit 40 vorinstallierten Klassikern, zwei Bonusspielen und zwei Controllern, die sich problemlos mit dem SNES Classic Mini messen kann. Die Emulation der Spiele funktioniert einwandfrei, anders als etwa beim von einem Dritthersteller stammenden Mega Drive Flashback.

Sega Mega Drive Mini statt 79,99€ für 59€

Mehr Hardware-Angebote

Unter den Gamescom-Deals findet ihr darüber hinaus auch noch eine ganze Reihe externen Festplatten, die ihr mit der Ps4 oder der Xbox One verwenden könnt. Auch ein paar Lenkräder sind reduziert. Außerdem gibt es, wie schon gesagt, eine ganze Menge Gaming-Hardware für den PC. Die Übersicht findet ihr hier:

