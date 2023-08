Letzte Chance: PS5, Xbox Series X und Switch nur noch heute günstig im Gutschein-Angebot

Bei eBay könnt ihr durch einen Gutschein gerade die PS5, die Xbox Series X und die Nintendo Switch günstig abstauben.

Nur noch heute könnt ihr bei eBay mit dem Gutscheincode PLAYER23 Extra-Rabatt auf zahlreiche Gaming-Angebote bekommen, darunter neben zahlreichen Spielen und verschiedenem PC-Zubehör auch alle drei aktuellen Konsolen, also die PS5, Xbox Series und Nintendo Switch. Die Aktion endet pünktlich um Mitternacht, die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Die PlayStation 5 in der Disc Edition könnt ihr durch den Gutschein für 459,95€ bekommen und damit nochmal ein Stück günstiger als beim derzeit zweitgünstigsten Händler Coolblue, der 469€ verlangt. Bei der Xbox Series X, deren UVP Microsoft Anfang des Monats auf 549,99€ angehoben hat, sinkt der Preis durch den Gutschein von 509€ auf 459€:

Auch die Xbox Series X gibt es laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst so günstig. Geliefert wird in beiden Fällen versandkostenfrei.

Nintendo Switch günstig in verschiedenen Versionen

Die Zelda Tears of the Kingdom Special Edition der Switch OLED gibt es momentan noch günstiger in der eBay-Aktion.

Was die Nintendo Switch angeht, ist die Konsole einzeln sowohl in der Standard- als auch in der gewöhnlichen OLED-Version leider bereits ausverkauft. Allerdings gibt es noch immer verschiedene Bundles sowie die Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED günstiger:

Wer ist der Händler?

Anbieter ist bei allen genannten Deals wie auch bei vielen anderen Konsolenangeboten der eBay-Gutscheinaktion der Händler Sbdirect24. Dieser ist schon seit rund 15 Jahren auf eBay aktiv und verkauft häufiger Konsolen zu günstigen Preisen. Seine Rezensionen sind derzeit zu 98,8 Prozent positiv. Weitere Angebote des Händlers, auf die in vielen Fällen der Gutscheincode PLAYER23 anwendbar ist, findet ihr hier:

