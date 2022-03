Nur noch bis morgen läuft bei Cyberport der sogenannte Green Week Sale, in dem ihr neben vielen weiteren Angeboten wie Laptops, Smartphones, SSDs oder Headsets auch Fernseher günstiger bekommt. Besonders preiswert ist beispielsweise der 4K-Fernseher Samsung TU6979 mit stolzen 75 Zoll, den ihr schon für 729 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen ist Cyberport damit momentan mit weitem Abstand der günstigst Anbieter. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet das Modell gerade 995,29 Euro. Hier geht's zum Deal:

Wie gut ist der Samsung TU6979?

Bild: Der Samsung TU6979 ist ein noch bis 2021 produzierter, aber bereits 2020 erschienener 4K-Fernseher. Dass er somit schon ein bisschen älter ist, ist nicht weiter schlimm, da sich bei Samsungs 4K-TVs der unteren Preisklasse seither nicht allzu viel getan hat. Auf Samsungs hauseigenem Qualitätsindex PQI liegt der TU6979 gleichauf mit dem Samsung AU7199 aus 2021. Der Samsung TU6979 bietet für seinen Preis eine relativ gute Bildqualität, was unter anderem am kontrastreichen VA-Panel liegt. Wie üblich bei günstigen Fernsehern ist die Spitzenhelligkeit aber eher niedrig und das Display läuft nur mit 60 Hz.

Gaming: Über HDMI 2.1 verfügt der Samsung TU6979 nicht. Aufgrund des 60-Hz-Display müsstet ihr euch aber ohnehin selbst mit der PS5 oder der Xbox Series X mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung zufriedengeben. Dafür punktet der TU6979 aber mit niedrigem Input Lag. Dieser liegt bei 60 Hz und 4K-Auslösung bei knapp 10 ms. Unabhängig vom Preis gibt es kaum Fernseher, die bei 60 Hz noch schneller auf Eingaben reagieren. Außerdem wird ALLM unterstützt. Der Samsung TU6979 schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere Angebote im Cyberport Green Week Sale

