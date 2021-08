Nur noch bis 18 Uhr am Montag könnt ihr von mobilcom-debitel einen Handytarif im Telekom-Netz sehr günstig im Sonderangebot bekommen: Für 18 GB LTE-Datenvolumen sowie SMS- und Telefon-Flat bezahlt ihr nur 13,99 Euro im Monat. Auch eine freenet Hotspot-Flat ist enthalten. Der Normalpreis des Tarifs liegt laut Anbieter bei 36,99 Euro, was eine Ersparnis von 62 Prozent bedeutet. Nirgendwo sonst bekommt ihr gerade einen vergleichbaren Telekom-Tarif zu einem so günstigen Preis. Hier geht's zum Angebot:

Handytarif: 18 GB LTE, Telefon- und SMS-Flat im Telekom-Netz für 13,99€ im Monat

Anschlussgebühren zurückerstatten lassen: Zum monatlichen Grundpreis von 13,99 Euro kommt theoretisch noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro hinzu. Diese wird euch jedoch zurückerstattet, sofern ihr innerhalb von sechs Wochen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die Nummer 22240 sendet.

Günstig für zwei Jahre: Beachten solltet ihr allerdings, dass der günstige Preis nur für die ersten zwei Jahre gilt. Ab dem 25. Monat liegt der Grundpreis bei 29,99 Euro. Dann solltet ihr euch also rechtzeitig nach einem neuen Vertrag umschauen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate, der Vertrag wird ohne fristgerechte Kündigung automatisch um zwölf Monate verlängert.

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Aktueller Bestpreis: Momentan gibt es nirgendwo sonst ein ähnlich günstiges Angebot für einen Telekom-Tarif mit SMS- und Telefon-Flat und mehr als 15 GB LTE-Datenvolumen. Laut Vergleichsplattformen liegen die günstigsten Sonderangebote derzeit bei 19,99 Euro monatlich.

Seltenes Angebot: Während es für das Netz von Telefonica beziehungsweise O 2 ab und zu ähnlich günstige Angebote gibt, sind solche Deals für das deutlich bessere Netz der Telekom eher selten. Zuletzt war der Tarif Anfang Juni dieses Jahres bei mobilcom-debitel günstig zu bekommen, damals lag der monatliche Grundpreis mit 14,99 Euro aber noch ein bisschen höher als jetzt.

