Nur bis Sonntag: LG OLED 4K-TV mit 55 Zoll und 120Hz bei Amazon zum Schnäppchenpreis sichern

Wenn ihr euch bis Sonntag den 4K-Fernseher LG OLED B39 mit 55 Zoll bei Amazon kauft, könnt ihr doppelt sparen.

Hohe Bildqualität und tolle Gaming-Performance in einem: Bei Amazon bekommt ihr gerade den 4K-Fernseher LG OLED B39 günstig im Sonderangebot. Für die 55 Zoll Version zahlt ihr nur noch 999,99€ (UVP: 1899€), was momentan laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Preis für den Smart-TV ist. Aber es wird sogar noch günstiger: Durch eine LG-Aktion könnt ihr 100€ zurückbekommen, sodass ihr letztendlich bei 899,99€.

Um an die 100€ Cashback zu kommen, müsst ihr euch den Fernseher spätestens bis zum 17. März, also bis Sonntag, kaufen und dann bis zum 31. März auf der Aktionsseite von LG registrieren. Viel Zeit bleibt euch also nicht mehr, zumal sich der Preis des Fernsehers bei Amazon auch schon vor Sonntag ändern könnte.

Der LG OLED B39 4K-TV: Toll für Streaming, Gaming und Fernsehen

Perfektes Schwarz & hoher Kontrast: Der 4K-Fernseher LG OLED B39 bietet dank seines OLED-Displays eine hervorragende Bildqualität: OLED-TVs verfügen über selbstleuchtende Pixel, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, und brauchen keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie nahezu perfektes Schwarz darstellen, haben einen fast unendlich hohen Kontrast und können Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen als alle anderen Fernseher.

Der 4K-Fernseher LG OLED B39 hat noch mehr zu bieten als sein hervorragendes Bild. Auch bei Streaming und Gaming schneidet er gut ab.

Leuchtende Farben mit HDR: Im Vergleich zum teureren LG OLED C37 verfügt der B39 zwar über die geringere Spitzenhelligkeit, weil er kein Evo-Panel besitzt. Trotzdem wird er noch immer hell genug, um mit den unterstützten HDR-Formaten Dolby Vision und HDR10 für leuchtende Farben sorgen zu können.

Toll für PS5: Fürs Gaming ist der LG OLED B39 hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, weshalb mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Wie bei allen aktuellen LG 4K-Fernsehern ist der Input Lag sehr niedrig, sodass schnellen Reaktionen in Spielen nichts im Weg steht. Auch VRR wird unterstützt und synchronisiert die Framerate des Fernsehers und der Konsole.

Sogar der Anime-Streamingdienst Crunchyroll ist inzwischen auf LG Smart-TVs zu Hause.

Streaming von Netflix bis Crunchyroll: Um den App-Support braucht ihr euch beim LG OLED B39 ebenfalls keine Sorgen zu machen, denn LGs hauseigenes Betriebssystem ist vielseitig und unterstützt so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste von Amazon Prime Video Disney+. Seit Kurzem ist endlich auch der Anime-Dienst Crunchyroll mit dabei.

