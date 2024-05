LG OLED 4K-TV günstig wie nie bei Amazon: High-End-Fernseher mit 120Hz zum Bestpreis abstauben

So günstig wie jetzt gab es den 4K Smart-TV LG OLED C31 laut Vergleichsplattformen noch nie.

Wer einen Fernseher mit hoher Bildqualität und toller Gaming-Performance mit PS5 und Xbox Series X sucht, kann bei Amazon jetzt den LG OLED C31 in der Größe 55 Zoll günstig abstauben. Dank 1400€ Rabatt im Vergleich zu UVP bekommt ihr den hochwertigen 4K Smart-TV aus 2023 laut Vergleichsplattformen günstig wie noch nie zuvor. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot findet ihr alternativ auch bei MediaMarkt, vermutlich ist Amazon nur mit dem Konkurrenten mitgezogen. Bei MediaMarkt ist der Deal Teil eines größeren Sales namens „EM-Abstauber“, durch den ihr auch noch weitere 4K-Fernseher sowie viele andere Technik-Produkte vom Beamer bis zum Kühlschrank günstig bekommen könnt.

Die MediaMarkt-Aktion läuft noch bis zum 2. Juni, einzelne Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Amazon wird sein TV-Angebot wahrscheinlich ungefähr zeitgleich mit MediaMarkt beenden.

4K-TV LG OLED C31: Was kann der High-End-Fernseher mit 120Hz?

Das Evo-Panel und der starke Alpha-9-Prozessor sorgen dafür, dass der LG OLED C31 selbst im Vergleich zu anderen OLED-Fernsehern ein sehr gutes Bild bietet.

Schon aufgrund des OLED-Displays bietet der LG OLED C31 eine hohe Bildqualität. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, und erreichen dadurch nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Gewöhnlichen Fernsehern, bei denen Farbfilter über eine Hintergrundbeleuchtung gelegt werden und bei denen deshalb immer etwas Licht durchkommt, sind sie dadurch weit überlegen.

Der LG OLED C31 schneidet aber sogar noch besser ab als viele andere OLED-TVs, da er einen starken Prozessor und ein sogenanntes Evo-Panel besitzt. Dieses Panel sorgt dafür, dass eine hohe Spitzenhelligkeit möglich ist, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass sich das Bild ins Display einbrennt. Die hohe Helligkeit wiederum ermöglicht, dass HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision besser ausgenutzt werden und strahlende Farben auf den Bildschirm zaubern können.

Beim Gaming liefert der LG OLED C31 dank 120Hz, HDMI 2.1 und VRR eine hervorragende Performance.

Beim Gaming lässt der LG OLED C31 keine Wünsche offen. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Dadurch könnt ihr aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen.

Der niedrige Input Lag von rund 6 ms sorgt dafür, dass der Fernseher beim Spielen fast ohne Verzögerung auf eure Controller-Eingaben reagiert. Durch ALLM schaltet der LG OLED C31 beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz aufweist. Zudem wird durch VRR die Framerate des Fernsehers an jene der Konsole angepasst. So wird Screen Tearing verhindert.

