LG OLED 4K-TV zum halben Preis: Gaming-Fernseher mit 120Hz und HDMI 2.1 im Angebot schnappen

Bei Otto könnt ihr jetzt einen LG OLED 4K-Fernseher mit 120Hz zum Schnäppchenpreis abstauben.

Er ist zwar nicht riesig, aber dafür desto hochwertiger: Bei Otto bekommt ihr gerade den 4K-Fernseher LG OLED C29 in der Größe 42 Zoll für nur 799€ (UVP: 1.649€) und somit für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. So günstig findet man einen guten OLED-TV mit 120Hz nur selten. Gerade dann, wenn ihr ohnehin nahe am Bildschirm sitzt oder den TV sogar als Monitor verwenden wollt, ist das der ideale Deal für euch:

Otto macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der der Deal noch läuft. Laut Produktseite gilt er aber „nur für kurze Zeit“. Allzu lange solltet ihr also vermutlich nicht warten.

Wie gut ist der 4K Smart-TV LG OLED C29?

Neben einer hohen Bildqualität und toller Gaming-Performance bietet der LG OLED C29 auch einen guten App-Support.

Hoher Kontrast & gut für HDR: Der LG OLED C29 bietet schon allein durch die OLED-Technik, welche durch ihre selbstleuchtenden Pixel für perfektes Schwarz und sehr hohen Kontrast sorgt, eine hervorragende Bildqualität. Im Vergleich zur A- und B-Reihe der LG OLED-TVs verfügen die C-Modelle zudem über eine höhere maximale Helligkeit, was gut für die Darstellung von HDR ist, und über einen stärkeren Bildprozessor.

Gaming-TV: Fürs Gaming ist der LG OLED C29 hervorragend geeignet. Ihr bekommt ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag ist mit unter 6 ms sehr niedrig, sodass ihr schnell reagieren könnt, und alle wichtigen Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Vergleich mit dem Nachfolger: Der Preis für den LG OLED C29 ist auch deshalb so niedrig, weil es sich dabei um ein Modell aus 2022 handelt, das mit dem LG OLED C3 inzwischen einen Nachfolger hat. Dieser bietet ein paar Vorteile wie eine nochmals etwas höhere Spitzenhelligkeit und einen aktuelleren Prozessor. Die Unterschiede fallen unserer Meinung nach aber nicht so groß aus, dass sie den derzeitigen Aufpreis rechtfertigen: Für den LG OLED C37 mit 42 Zoll bezahlt ihr z.B. bei Amazon derzeit 1077€.

