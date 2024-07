LG OLED 4K-TV im Prime Day-Angebot: Der preiswerteste High-End-Fernseher, den Amazon zu bieten hat!

Der LG OLED CS6 hat unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen OLED-4K-Fernsehern im Amazon Prime Day.

Amazon hat den Prime Day 2024 gestartet und unter den tausenden Sonderangeboten, die exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sind, finden sich natürlich auch eine ganze Menge günstiger 4K-Fernseher. Wer hohe Ansprüche an die Bildqualität hat, sollte sich den LG OLED CS6 ansehen, der unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen OLED-TVs im Prime Day Sale bietet:

Für die Version mit 55 Zoll des CS6 bezahlt ihr bei Amazon jetzt nur noch 999€ (ursprünglicher UVP: 2099€). Leider ist der LG OLED CS6 nur in dieser einen Größe im Prime Day-Angebot verfügbar. Wenn ihr es gern eine Stufe größer hättet, könnt ihr aber auf den LG OLED B39 mit 65 Zoll ausweichen.

Wie alle Prime Day-Angebote gelten auch diese Deals nur bis zu 17. Juli, sie könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

LG OLED CS6: Was bietet der günstige High-End-4K-Fernseher?

Der LG OLED CS6 verfügt über einen stärkeren Bildprozessor als viele der normalerweise günstigeren LG OLED 4K-TVs.

Wie alle OLED-Fernseher bietet der LG OLED CS6 schon dadurch eine hervorragende Bildqualität, dass er über selbstleuchtende Pixel verfügt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird und die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Dadurch können OLED-Displays nahezu perfektes Schwarz darstellen, verfügen über unendlich hohen Kontrast und stellen Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser dar als alle anderen 4K-Fernseher.

Im Vergleich zu vielen günstigeren OLED 4K-TVs wie beispielsweise dem LG OLED B3 punktet der LG OLED CS6 zudem durch seinen starken Bildprozessor, was unter anderem bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen hilft. Anders als die LG OLED-TVs der normalen C-Reihe, zu denen z.B. der C3 gehört, besitzt der CS6 zwar kein Evo-Panel. Er wird aber trotzdem noch hell genug, um HDR gut auszunutzen und für strahlende Farben sorgen zu können.

Fürs Gaming ist der LG OLED CS6 hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Auch andere wichtige Gaming-Features wie VRR und ALLM werden unterstützt, außerdem ist der Input Lag mit unter 6 ms sehr niedrig, was euch in Spielen schnelle Reaktionen ermöglicht.

