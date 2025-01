LG OLED-TV 1000€ günstiger: 55 Zoll 4K-Fernseher der Spitzenklasse jetzt im Amazon-Angebot abstauben!

Durch den hohen Kontrast liefert der LG OLED B4 gerade bei Filmabenden im Dunkeln eine Top-Bildqualität ab, aber auch fürs Gaming und Streaming ist er tadellos geeignet.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen hochwertigen 4K-Fernseher aus 2024 zum Top-Preis sichern. Mit dem LG OLED B4 in der Größe 55 Zoll seid ihr sowohl für Filmabende als auch fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X bestens gerüstet. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo günstiger als bei Amazon:

Der hochwertige Fernseher, der ursprünglich mit einem UVP von 1899€ erschienen ist, kostet jetzt nur noch 899€ und somit nicht mal mehr die Hälfte. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Solltet ihr ihn dort verpassen, findet ihr den 4K-Fernseher aber auch noch genauso günstig im WSV bei MediaMarkt. Dort sollte das Angebot noch bis zum 27. Januar gelten, falls der LG OLED B4 nicht vorher ausverkauft ist.

LG OLED B4 4K-TV: Toll für Streaming, Gaming & Filmabende

Dank seines flachen Design ist der LG OLED B4 gut zum Aufhängen an der Wand geeignet, ein Standfuß wird aber mitgeliefert.

Der LG OLED B4 ist ein hervorragender 4K-Fernseher aus 2024 und das ideale Modell für alle, die High-End-Bildqualität zu einem moderaten Preis haben wollen. Wie alle OLED-TVs bietet auch der B4 nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. OLED-Display verwenden nämlich selbstleuchtende Pixel. Dadurch können sie auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichten, welche bei normalen TVs dafür sorgt, dass selbst bei schwarzen Flächen stets etwa Licht durchkommt.

Außerdem regulieren OLED-Fernseher die Helligkeit jedes Pixels einzeln. Dadurch können sie sich viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen. Gewöhnliche Fernseher haben gerade mit überwiegend dunklen Szenen gerne mal Probleme, weil sie die Helligkeit so weit herunter regeln, dass kaum noch etwas erkennbar ist und alles in Grautönen verschwimmt. Bei OLED-TVs hingegen stechen die helleren Details gut sichtbar aus der Dunkelheit hervor.

Beim Bildprozessor hat der LG OLED B4 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. Dank seines 120Hz-Displays und HDMI 2.1 liefert er zudem eine tolle Gaming-Performance ab.

Dass der LG OLED B4 günstiger ist als beispielsweise der C4 oder G4, liegt daran, dass er über den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Spitzenhelligkeit verfügt. In der Praxis fällt der Unterschied aber selten deutlich auf, denn der B4 wird trotzdem noch hell genug, um mit HDR für kräftige, strahlende Farben sorgen zu können. Außerdem hat er sich mit seinem neuen Alpha-8-Prozessor im Vergleich zum Alpha 7 des B3 aus dem Vorjahr deutlich verbessert.

Durch sein 120Hz-Display und HDMI 2.1 ist der LG OLED B4 zudem hervorragend fürs Gaming geeignet. Aus der PS5 oder der Xbox Series X könnt ihr somit bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Das ist das Maximum, zu dem die Konsolen in der Lage sind. Mindestens ebenso wichtig ist der niedrige Input Lag, der euch schnelles Reagieren beim Spielen ermöglicht. Durch VRR wird zudem die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert und so Screen Tearing verhindert.

Auch fürs Streaming ist der LG OLED B4 sehr gut geeignet, denn die aktuelle Version von LGs WebOS-Betriebssystem bietet einen umfangreichen App-Support. So gut wie alle größeren Streaming-Dienste werden unterstützt, seit letztem Jahr ist sogar der Anime-Dienst Crunchyroll dabei. Um für komfortable Bedienung zu sorgen, wird zudem die sogenannte Magic Remote Fernbedienung mitgeliefert, durch die ihr den TV steuern könnt, indem ihr wie mit einen Laser Pointer auf den Bildschirm zeigt.