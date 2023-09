Über 800€ Rabatt: LG OLED-TV mit 120Hz und HDMI 2.1 für PS5 jetzt im Angebot

Bei MediaMarkt gibt's den mit 120Hz und HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-TV LG OLED C27 jetzt 49 Prozent günstiger.

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher seid und es euch dabei mehr auf die Bildqualität und die Gaming-Performance als auf die Größe ankommt, hat MediaMarkt den passenden Deal für euch. Dort bekommt ihr jetzt nämlich mit dem LG OLED C27 in der Größe 48 Zoll einen hervorragenden 4K-Gaming-TV um fast die Hälfte günstiger. Ihr zahlt nur noch 888€ statt 1749€ (UVP):

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Saturn. Ansonsten gibt es den Fernseher laut Vergleichsplattformen derzeit bei keinem anderen Händler auch nur annähernd so günstig.

OLED-TVs bis 77 Zoll im MediaMarkt-Sale

Bei beiden Shops ist das Angebot Teil einer größeren Aktion namens Technik-Fieber, durch die ihr noch viele weitere günstige Deals vom Bluetooth-Kopfhörer bis zum Gaming-Laptop abstauben könnt. Falls euch 48 Zoll zu klein sind, könnt ihr hier auch größere 4K-TVs günstig finden. Zum Beispiel gibt es den brandneuen LG OLED B39 in 55 und 77 Zoll im Angebot.

Wie gut ist der LG OLED C27?

Der LG OLED C27 ist ein hervorragender 4K-Fernseher und bietet sowohl beim Gaming als auch beim Filmeschauen eine Topleistung.

Top-Bildqualität dank OLED und Evo: Der LG OLED C27 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, die er in erster Linie dem perfekten Schwarz und hohen Kontrast des OLED-Displays verdankt. Im Vergleich zur normalerweise günstigeren B-Reihe von LG bietet er zudem den besseren Bildprozessor sowie ein Evo-Panel, das eine höhere Spitzenhelligkeit ermöglicht und dadurch HDR besser ausnutzen kann.

Perfekt für PS5 & Xbox Series X: Auch beim Gaming bietet der LG OLED C27 eine Top-Leistung. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen. Der Input Lag beträgt weniger als 6 ms, was euch vor allem in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil verschafft. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

