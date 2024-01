LG OLED-TV zum Schnäppchenpreis: 4K-Fernseher mit 55 Zoll & 120Hz jetzt günstig im Amazon-Angebot kaufen

Bei Amazon gibt's gerade einige 4K-Fernseher von LG im Angebot. Der LG OLED CS6 bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ihr sucht einen neuen 4K-Fernseher und wollt sowohl eine hohe Bildqualität für stimmungsvolle Filmabende als auch eine tolle Gaming-Performance? Dann könnt ihr jetzt bei Amazon den 55 Zoll großen 4K Smart-TV LG OLED CS6 zum Schnäppchenpreis von nur 999€ abstauben. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr derzeit sowohl dieses als auch vergleichbare Modelle wie den LG OLED CS9, B2 oder C2 in 55 Zoll nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s direkt zum Deal:

Das Angebot ist Teil eines kleinen Sales, durch den ihr auch noch weitere 4K-Fernseher von LG günstiger bekommen könnt. Falls ihr auf der Suche nach größeren TVs mit 65 oder 75 Zoll seid, werdet ihr hier fündig. Außerdem gibt es mit dem LG OLED B26 in 55 Zoll ein Modell, dass nur wenig schwächer, aber noch etwas günstiger ist als der LG OLED CS6:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern.

Wie gut ist der 4K Smart-TV LG OLED CS9?

Mit dem 4K Smart-TV LG OLED CS6 seid ihr sowohl fürs Gaming als auch für Filmabende bestens gerüstet.

Starker Bildprozessor, aber ohne Evo: Der LG OLED CS6 ist ein hochwertiger, Ende 2022 erschienener 4K-Fernseher, der qualitativ zwischen dem LG OLED B2 und C2 liegt. Das bedeutet konkret: Er verfügt über den schnellen Bildprozessor und die vier HDMI-2.1-Anschlüsse des LG OLED C2, aber nicht über dessen helleres Evo-Panel. Dass das Modell schon etwas älter ist, ist übrigens zu verschmerzen, denn große Fortschritte gab es bei den 2023 erschienenen 4K-TVs LG OLED B3 und LG OLED C3 nicht.

Perfektes Schwarz und hoher Kontrast: Außerdem bekommt ihr mit dem LG OLED CS6 natürlich die hohe Bildqualität, die ihr von einem OLED-TV erwarten könnt: Die selbstleuchtenden Pixel, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, sorgen für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Trotz des fehlenden Evo-Panels wird der CS6 zudem noch immer hell genug, um mit HDR 10 Pro oder Dolby Vision für leuchtende Farben zu sorgen.

Toll für PS5 und Xbox Series X: Natürlich macht der LG OLED CS6 auch beim Gaming eine gute Figur. Durch das 120Hz-Display und die HDMI-2.1-Anschlüsse könnt ihr aus der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt, durch Letzteres wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Der Input Lag liegt bei sehr niedrigen 6 ms, was vor allem in schnellen Multiplayer-Matches ein klarer Vorteil ist.

