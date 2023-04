LG OLED TVs 2023: Diese 4K Smart TVs mit HMDI 2.1 für PS5 könnt ihr jetzt kaufen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt die neuen LG OLED TVs 2023 kaufen.

Die neuen LG OLED-TVs 2023 sind da, ihr könnt die hochwertigen Smart TVs jetzt kaufen! Ein paar Modelle wie der günstige LG OLED A3 mit 60 Hz oder der kabellose LG OLED M3 fehlen zwar noch. Diejenigen OLED-TVs mit 120 Hz und HDMI 2.1, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis fürs Gaming bieten, sind aber jetzt bestellbar und bei MediaMarkt und bei Saturn teils auch schon auf Lager. Unten stellen wir euch die Fernseher näher vor. Wer lieber direkt zu den neuen Modellen will, findet sie hier:

LG OLED B3: LGs günstigster Gaming-OLED-TV

Der LG OLED B3 ist 2023 LGs günstiger OLED-Fernseher mit HDMI 2.1 und 120 Hz.

Preis: 1899€ bei 55 Zoll (UVP)

Wie der B2 im Vorjahr ist auch der LG OLED B3 im Jahr 2023 wieder LGs günstigster 4K OLED TV mit 120-Hz-Display und HDMI 2.1. Dadurch ist mit der PS5 und Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Im Gegensatz zu den teureren Modellen gibt es hier aber nur zwei statt vier der schnellen Anschlüsse. Die Bildqualität ist wie üblich sehr gut, allein schon wegen der für OLED-TVs typischen hervorragenden Schwarzwerte und des unendlich hohen Kontrasts. Im Vergleich zum B2 gibt es einen neuen Bildprozessor, nämlich den Alpha 7 der 6. Generation. Ansonsten scheint es keine großen Neuerungen zu geben.

LG OLED C3: Mehr Licht und besserer Prozessor

Der LG OLED C3 bietet im Vergleich zum B3 die höhere Helligkeit und den besseren Bildprozessor.

Preis: 2399€ bei 55 Zoll (UVP)

Der LG OLED C3 bietet dank besserem Bildprozessor (Alpha 9 Gen 6) und der höheren Spitzenhelligkeit seines Evo-Panels eine noch etwas bessere Bildqualität als der B3. Die höhere Helligkeit sorgt dafür, dass HDR besser ausgenutzt werden kann. Beim Gaming hingegen gibt es abgesehen davon, dass ihr beim C3 vier HDMI-2.1-Anschlüsse bekommt, keine großen Unterschiede. Wie bei allen LG OLED TVs ab dem B3 aufwärts bekommt ihr VRR, niedrigen Input Lag und ALLM. Durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

LG OLED G3: Neues Micro Lens Array

Beim LG OLED G3 sollen neue Mikrolinsen für eine noch höhere Bildqualität sorgen.

Preis: 2799€ bei 55 Zoll (UVP)

Während im Vorjahr der LG OLED C2 und G2 qualitativ sehr nah beieinander lagen, soll es 2023 wieder einen deutlichen Abstand zwischen den beiden Reihen geben. Verantwortlich dafür ist das neue Micro Lens Array des LG OLED G3, in dem Mikrolinsen über jedem einzelnen Pixel liegen und für die Lichtsteuerung sorgen. Dadurch soll eine nochmal deutlich höhere Helligkeit möglich sein als beim C3. Wie gut das in der Praxis funktioniert, muss sich aber in Tests erst noch zeigen. Der G3 hat außerdem ein besonders schlankes Gehäuse und ist in erster Linie dazu gedacht, an die Wand gehängt zu werden.

LG OLED Z3: 8K-TV mit mindestens 77 Zoll

Für den riesigen 8K-TV LG OLED Z3 müsst ihr einen stolzen Preis bezahlen.

Preis: 14999€ bei 77 Zoll (UVP)

Beim LG OLED Z3 handelt es sich um das 8K-Modell unter LGs neuen OLED-TVs, das nur in den Größen 77 und 88 Zoll verfügbar ist. Von der Auflösung abgesehen ähnelt der Z3 technisch dem G3. Bei Preisen, die derzeit bei 14999€ beginnen, dürfte dieses Modell nur für wenige Spieler*innen interessant sein, zumal 8K im Gaming derzeit noch keine Rolle spielt, auch wenn die Auflösung von der PS5 und der Xbox Series X theoretisch unterstützt wird.