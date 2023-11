LG OLED-TVs günstig wie nie: Gaming-Fernseher mit 120Hz und bis zu 65 Zoll zum Bestpreis sichern

Den LG OLED B39 bekommt ihr jetzt bei MediaMarkt und Saturn laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor.

Wenn ihr einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher mit 120Hz und HDMI 2.1 fürs Gaming günstig abstauben wollt, ist jetzt eure Chance gekommen: Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es den LG OLED B39 ohnehin schon günstiger, aber Club-Mitglieder bekommen jetzt sogar noch über 400€ Extra-Rabatt auf die Versionen mit 55 und 65 Zoll, was für echte Schnäppchenpreise sorgt.

Bei der 55-Zoll-Version sinkt der Preis durch 420€ Extra-Rabatt auf nur 999€ (UVP:1899€), bei der 65-Zoll-Version bekommt ihr insgesamt sogar mehr als 50 Prozent Rabatt auf die UVP und zahlt nur noch 1349€ (UVP: 2799€). Laut Vergleichsplattformen wie Geizhals gab es beide Varianten noch nie zuvor so günstig. Die bisherigen Bestpreise lagen bei 1199€ (55 Zoll) und 1741,79€ (65 Zoll).

Falls ihr noch keine Mitglieder bei MyMediaMarkt oder MySaturn seid, könnt ihr das jederzeit schnell und kostenlos durch eine Online-Anmeldung ändern und profitiert dann von weiteren Vorteilen wie einer verlängerten Rückgabefrist und der Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Mehr erfahr ihr hier:

Wie gut ist der 4K Smart-TV LG OLED B39?

Der LG OLED B39 bietet sowohl beim Filmeschauen als auch beim Gaming eine tolle Leistung.

Perfekt fürs Gaming mit PS5: Der LG OLED B39 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2023 und LGs günstigster OLED-TV mit 120Hz und HDMI 2.1 in diesem Jahr. Damit bietet er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis fürs alle, die mit der PS5 oder Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen wollen. Außerdem profitiert ihr von einem niedrigen Input Lag, der euch schnelle Reaktionen ermöglicht, und von einer Synchronisierung der Framerate des TVs und der Konsole durch VRR, was Screen Tearing verhindert.

Hoher Kontrast & leuchtende Farben: Auch beim Bild bekommt ihr mit dem LG OLED B39 hohe Qualität, was nicht zuletzt am OLED-Display liegt, das für perfektes Schwarz und hohen Kontrast sorgt. Im Gegensatz zu älteren Modellen der B-Reihe bietet der neue B39 zudem genügend Helligkeit, um HDR gut auszunutzen und für leuchtende Farben zu sorgen. Der deutlich teurere LG OLED C37 schneidet hierbei zwar noch etwa besser ab, allzu groß ist der Unterschied in der Praxis aber nicht.

