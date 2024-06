55 Zoll LG QLED-TV jetzt richtig günstig bei Amazon: 4K, HDR, 120Hz und HDMI 2.1 zum Hammerpreis

Dank seines großartigen Preis-Leistungs-Verhältnisses ist dieser 4K-Smart-TV von LG eine klare Empfehlung.

Obwohl sich LG hauptsächlich mit seinen OLED-TVs einen Namen gemacht hat, hat das südkoreanische Unternehmen auch in den niedrigeren Preisklassen diverse starke Modelle auf Lager. Falls ihr also euren Geldbeutel etwas schonen wollt und kleine Abstriche hinnehmen könnt, schaut euch doch mal diesen QLED-TV an, der aktuell verdammt günstig bei Amazon ist.

Spitzenmäßige Bildqualität mit QLED, 4K & HDR

Streng genommen ist der Fernseher kein reiner QLED-, sondern ein QNED-TV. Das bedeutet, dass sein Display die bei QLED-Fernsehern üblichen Quantum Dots mit der von LG kreierten NanoCell-Plus-Technologie vereint. In anderen Worten: Hier trifft das Licht der LED-Dioden auf eine Kombination von zwei verschiedenartigen Nanopartikeln.

Die Quantum Dots und NanoCells optimieren das Licht, bevor es auf den Bildschirm gelangt. Was das bewirkt? Die Farben werden dadurch kräftiger, die Kontraste stärker, die Schwarzwerte tiefer und die Spitzenhelligkeit höher. Visuell bekommt ihr also noch mehr geboten als bei einem normalen QLED-TV – ohne dass es für euch teurer wird.

Der Standfuß ist verstellbar, sodass ihr den TV in zwei verschiedenen Höhen ausrichten könnt.

Selbst an den kleinsten Details scheitert es nicht. Dafür sorgen die unterstützten HDR-Formate HDR10 und HLG, die den Kontrast, Farbton und die Helligkeit dynamisch auf euren jeweiligen Inhalt abstimmen und euch somit ein spektakuläres Seherlebnis beschaffen.

Zusätzliche Unterstützung liefert der integrierte Alpha-7-Prozessor der sechsten Generation, der sich mit seinen KI-gestützten Funktionen wie AI Picture Pro und AI Super Upscaling um ein stets natürlich wirkendes Bild kümmert.

120Hz & HDMI 2.1 – da macht Gaming richtig Spaß!

Damit ihr perfekt auf den am Freitag erscheinenden Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree vorbereitet seid, hat der TV zwei HDMI-2.1-Anschlüsse in petto, mit denen ihr euch in nativem 4K mit bis zu 120 FPS in das mysteriöse Schattenland begebt.

Das war aber noch nicht alles. Natürlich trägt der Fernseher ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz auf seiner Front, die euch jederzeit mit unglaublich flüssigen Animationen beglückt, egal wie rasant die Schlachten auch sind.

Die wichtigsten Specs auf einen Blick

Bildschirmdiagonale: 55 Zoll (139 cm)

55 Zoll (139 cm) Native Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD)

3840 x 2160 Pixel (4K UHD) Bildwiederholrate: 120Hz

120Hz Panel: QNED

QNED Prozessor: Alpha7 Gen6 4K AI-Prozessor

Alpha7 Gen6 4K AI-Prozessor HDR-Typ: HDR10, HLG

HDR10, HLG Besonderheiten: ALLM, VRR, AMD FreeSync Premium

Wie es für einen TV mit HDMI-2.1-Anschluss üblich ist, stehen euch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) zur Verfügung. Dadurch stellt der Fernseher sowohl den Modus mit der geringsten Latenz als auch die Framerate automatisch ein. Wollt ihr mehr zu diesen beiden Begriffen wissen, schaut euch mal Lorenz' großen TV-Ratgeber an.

Darüber hinaus sind mit HGiG und AMD FreeSync Premium noch weitere Gaming-Features mit an Bord, die euch ein tadelloses Gameplay bescheren.

Den LG QNED816RE bekommt ihr jetzt mit 55 Zoll zum Spitzenpreis von nur 699€ bei Amazon.

Wenn ihr auch künftig die spannendsten Deals in den Bereichen Tech, Gaming und Unterhaltung nicht mehr verpassen wollt, schaut doch mal bei unserem Angebots-Ticker vorbei, der euch stets eine Übersicht über die besten Rabatte gibt, oder werft direkt einen Blick auf die folgenden Artikel: