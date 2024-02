450€ Rabatt: LG QNED 4K-TV mit 120Hz und HDMI 2.1 jetzt günstig wie nie bei Amazon im Angebot

Den toll fürs Gaming mit PS5 geeigneten 4K Smart-TV LG QNED819QA gibt's bei Amazon jetzt günstig wie nie.

Bei Amazon läuft gerade ein kleiner Sale mit 4K-Fernsehern von LG in Größen von bis zu 86 Zoll. Besonders interessant fürs Gaming ist der 50 Zoll große und mit 120Hz sowie HDMI 2.1 ausgestattete LG QNED819QA, den ihr jetzt schon für 549€ statt für 999€ bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell noch nie zuvor so günstig, generell sind Fernseher mit solchen Features nur selten zu einem so guten Preis zu finden.

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet der LG QNED819QA?

QLED + NanoCells: Wie der Name schon sagt, ist der LG QNED819QA ein QNED-TV. Dabei handelt es sich um Fernseher, die Quantum Dots, wie sie etwa bei Samsungs zumeist deutlich teureren QLED-TVs zum Einsatz kommen, mit LGs hauseigener NanoCell-Technik kombiniert werden. Beide Features dienen dazu, die Farbdarstellung des Fernsehers zu verbessern.

Quantum Dots, NanoCells, 120Hz & Magic Remote: Der LG QNED819QA hat für seinen Preis eine Menge zu bieten.

Bei 50 Zoll hoher Kontrast: Auch ansonsten bietet der LG QNED819QA für seinen Preis eine gute Bildqualität, ohne allerdings über weitere besonders herausstechende Features zu verfügen. Die 50-Zoll-Version verwendet ein VA-Panel, das einen hohen Kontrast bietet, während die meisten anderen Größen ein zwar weniger blickwinkelabhängiges, aber dafür vergleichsweise kontrastarmes IPS-Panel benutzen.

Gaming mit 120 fps: Seine Stärken zeigt der LG QNED819QA vor allem beim Gaming, denn trotz seines moderaten Preises bietet er ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner Anschlüsse, wodurch ihr aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120 fps bei 4K-Auslösung herausholen könnt. Der Input Lag fällt mit 5 bis 6 ms sehr niedrig aus, was wichtig ist, damit ihr in Spielen schnell reagieren könnt. Auch VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Viele Apps & magische Fernbedienung: Der LG QNED819QA überzeugt zudem durch das WebOS-Betriebssystem, das einen sehr guten App-Support und eine komfortable Bedienung bietet. Zu Letzterer trägt auch die sogenannte Magic Remote bei: Die Luxus-Fernbedienung ermöglicht es euch, den Fernseher ähnlich wie mit einem Laserpointer durch Gesten zu steuern.

