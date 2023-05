LG Sale bei Amazon: OLED-TV mit 120Hz & HDMI 2.1 jetzt 46% günstiger abstauben

Bei Amazon gibt's jetzt 4K Smart TVs von LG im Angebot, die dank HDMI 2.1 und 120Hz gut für's Gaming mit PS5 geeignet sind.

Bei Amazon läuft jetzt ein kleiner Sale mit Produkten von LG, in dem ihr unter anderem einige hochkarätige 4K Smart TVs günstiger bekommt. Mit dabei ist der mit 120Hz und HDMI 2.1 ausgestattete LG OLED C27, der in der Größe 48 Zoll nur noch 949€ (UVP: 1749€) kostet. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder diesen Fernseher noch die anderen TVs im Sale gerade irgendwo anders günstiger als bei Amazon. Hier geht’s zu den Angeboten:

Wie gut ist der LG OLED C27 4K-TV?

Der LG OLED C27 ist der richtige Fernseher für alle, die hohe Ansprüche beim Bild und beim Gaming haben.

Hoher Kontrast dank OLED: Der LG OLED C27 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich vor allem an dem OLED-Display mit seinem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Von dem normalerweise günstigeren LG OLED B29 hebt er sich unter anderem durch den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit ab. Letztere sorgt dafür, dass HDR besser ausgenutzt werden kann.

Gaming mit 120fps und niedrigem Input Lag: Beim Gaming lässt der LG OLED C27 keine Wünsche offen. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120fps bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag beträgt bei 120Hz weniger als 6 ms, was ein klarer Vorteil in schnellen Multiplayer-Spielen ist. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Auch günstig: LG OLED A29 und LG QNED81QA

Der LG QNED81QA (links) ist ein sehr guter Gaming-TV, der LG OLED A29 bietet eine tolle Bildqualität zum moderaten Preis.

Falls ihr nicht unbedingt das Gesamtpaket aus Top-Bildqualität und Top-Gaming-Performance braucht, könnt ihr euch stattdessen für den LG QNED81QA oder den LG OLED A29 entscheiden. Der LG QNED81QA ist bei der Bildqualität nur solide Mittelklasse, verfügt aber über ein 120Hz-Display, HDMI 2.1 und einen sehr niedrigen Input Lag. Wenn ihr nach einem günstigen Gaming-TV für PS5 und Xbox Series X sucht, seid ihr hier richtig.

Beim LG OLED A29 müsst ihr hingegen auf vollwertiges HDMI 2.1 verzichten und bleibt beim Gaming auf maximal 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Die Bildqualität ist aber nicht weit von der des LG OLED C27 entfernt und bietet das OLED-typische perfekte Schwarz und den hohen Kontrast. Obwohl das angebotene Modell 65 Zoll groß ist, zahlt ihr mit 999€ nicht viel mehr als für den 48 Zoll großen LG OLED C27.