LG Week bei MediaMarkt: Nutzt die Chance auf günstige 4K OLED TVs für PS5 mit 120Hz & HDMI 2.1!

In der LG Week bei MediaMarkt gibt's unter anderem die 4K Smart TVs LG OLED C27 (links) und LG OLED CS9 günstig im Angebot.

Noch bis zum 17. Mai läuft bei MediaMarkt und auch bei Saturn die LG Week, in der ihr neben Soundbars, Kopfhörern und Haushaltsgeräten vor allem hochwertige 4K Smart TVs im Angebot bekommt. Für alle, die sowohl bei Filmen als auch beim Gaming hohe Ansprüche haben, sind vor allem die OLED-Fernseher mit 120 Hz und HDMI 2.1 wie der LG OLED CS9 oder der LG OLED C27 interessant. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Highlight: LG OLED CS9 mit 55 und 65 Zoll

Eines der Highlights des Sales ist der LG OLED CS9, den ihr vor allem in den Größen 55 und 65 Zoll sehr günstig bekommt. Für 55 Zoll zahlt ihr nur noch 999€ (UVP: 2099€), für 65 Zoll 1444€ (UVP: 2899€). Laut Vergleichsplattformen gibt es beide Modelle nirgendwo günstiger. Allerdings ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet die 4K Smart TVs ebenso günstig an.

Mit dem LG OLED CS9 seid ihr sowohl für Filme als auch für's Gaming mit PS5 und Xbox Series X sehr gut ausgestattet.

Tiefes Schwarz und hoher Kontrast: Der LG OLED CS9 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022. Die OLED-Technik sorgt durch perfektes Schwarz und sehr hohen Kontrast für eine hervorragende Bildqualität. An den teureren LG OLED C27 kommt der CS9 zwar nicht ganz heran, weil er kein Evo-Panel besitzt und deshalb nicht ganz so hell werden kann. Der Unterschied fällt in der Praxis aber kaum auf. Dem normalerweise günstigeren LG OLED B29 ist der CS9 durch den besseren Bildprozessor überlegen.

Perfekt für PS5 & Xbox Series X: Beim Gaming lässt der LG CS9 keine Wünsche offen. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag fällt mit 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus, was euch in Spielen, in denen es auf Reaktionsschnelligkeit ankommt, einen Vorteil verschafft. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere TV-Angebote in der MediaMarkt LG Week

Die LG Week hat noch mehr interessante TV-Angebote auf Lager, darunter auch günstigere Fernseher ohne OLED-Display.

Natürlich gibt es in der LG Week bei MediaMarkt noch viele andere 4K Smart TVs im Angebot. Darunter sind auch günstigere Modelle für alle mit kleinerem Budget. Wer hingegen keine Kompromisse bei der Qualität eingehen möchte, findet auch noch hochwertigere OLED-Fernseher wie den LG OLED G29. Hier eine Auswahl:

