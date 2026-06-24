Koop-Highlight für die Playstation 5 jetzt zum Hammerpreis am Prime Day sichern!

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Erlebt in Little Nightmares 3 eine schaurig-schöne Geschichte und das sogar im coolen Koop-Modus! Und das Beste? Während des Prime Days ist das Meisterwerk sogar günstiger!

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Marina Häuser
24.06.2026 | 14:30 Uhr


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Grusel-Fans aufgepasst, denn dieses Meisterwerk solltet ihr besser nicht verpassen. Die Rede ist von Little Nightmares 3 und wieder einmal entführt euch das Spiel in eine schaurig-schöne Welt mit einer tiefgründigen Geschichte! Aber ein großer Punkt ist anders: Zum ersten Mal lässt sich Little Nightmares jetzt auch im Koop spielen – perfekt für Gaming-Abende zu zweit. Und das Beste? Aktuell ist das Spiel für die Playstation 5 im Prime Day Angebot günstiger zu haben!

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Neues Studio, neue Helden, neue Ideen

Eine der wohl spannendsten Änderungen bei Little Nightmares 3 steckt bereits hinter den Kulissen: Diesmal wurde das Spiel nicht von den Machern der ersten beiden Teile entwickelt, sondern von Supermassive Games. Das Studio dürfte vielen vor allem durch die Horror-Abenteuer Until Dawn und The Quarry bekannt sein.

Stellt euch gemeinsam den gruseligen Kreaturen! Stellt euch gemeinsam den gruseligen Kreaturen!

Auch spielerisch schlägt Little Nightmares 3 neue Wege ein. Erstmals könnt ihr das Abenteuer gemeinsam im Koop erleben. Dabei übernehmt ihr die Kontrolle über die beiden Kinder Low und Alone, die jeweils ihre eigenen Werkzeuge mitbringen. Während Low einen Bogen benutzt, setzt Alone auf einen Schraubenschlüssel, um sich den Herausforderungen der düsteren Welt zu stellen!

Diese Ausrüstung dient nicht nur der Verteidigung, sondern spielt auch bei den Rätseln eine wichtige Rolle. So kann Low beispielsweise mit ihrem Bogen entfernte Schalter betätigen oder Gegner gezielt außer Gefecht setzen. Alone hingegen nutzt ihren Schraubenschlüssel, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder brüchige Mauern zu zerstören. Die unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen sich hervorragend und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten beim Erkunden der Spielwelt!

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Eine unheimliche Reise durch die Welt von Nirgendwo

Schauplatz des Abenteuers ist die geheimnisvolle Welt Nirgendwo. Dort erwarten euch gewaltige Ruinen, verlassene Städte und zahlreiche verstörende Kreaturen, die euch das Leben schwermachen wollen. Die Handlung erstreckt sich über vier miteinander verbundene Kapitel, in denen Kämpfe, Erkundung und Rätsel gleichermaßen im Mittelpunkt stehen!

In insgesamt vier zusammenhängenden Kapiteln erlebt ihr die Geschichte von Low und Alone! In insgesamt vier zusammenhängenden Kapiteln erlebt ihr die Geschichte von Low und Alone!

Dabei bleibt es euch selbst überlassen, ob ihr gemeinsam mit einem Freund loszieht oder den zweiten Charakter vom Com steuern lasst. So lässt sich das Abenteuer sowohl allein als auch im Koop problemlos genießen!

Wie schon die Vorgänger setzt auch der dritte Teil auf die Mischung aus atmosphärischem Plattformer und kreativen Rätseln! Die detailreichen Schauplätze sorgen dabei wie immer für eine einzigartige Stimmung und laden dazu ein, jeden Winkel der Welt zu erkunden!

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