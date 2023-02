Little Nightmares und Cozy Games bei Amazon reduziert: Euer kuscheliger Spieleabend ist damit garantiert!

Draußen ist es windig und kalt: Zeit für einen kuscheligen Cozy Games Abend auf der Couch unter der warmen Decke. Little Nightmares könnt ihr euch aktuell für 33,17€ reduziert bei Amazon für die Nintendo Switch schnappen. Hier stellen wir euch außerdem auch The Wild at Heart und Endling - Extinction is Forever vor. Ersteres könnt ihr euch für 23,99€ auf eure Nintendo Switch holen, während ihr euch Endling mit 10% Rabatt für 26,99€ nach Hause holen könnt.

Little Nightmares

Little Nightmares mag für einige von euch nicht zu der Kategorie der Cozy Games gehören, da es einen viel düsteren Vibe hat als Animal Crossing, Stardew Valley und Co. Ihr taucht bei diesem Abenteuer in eine bedrückende Erzählung ein, die euch mit Ängsten aus eurer Kindheit konfrontieren könnte. Ihr löst im Laufe des Spiels aber auch mehrere Rätsel und Puzzle.

Gespielt wird das Ganze aus den Augen von Six, einem winzig kleinem Wesen im gelben Regenmantel. Ihr erkundet von nun an eine geheimnisvolle Welt, die von verdammten Seelen bewohnt wird. Im Verlauf eurer Reise trifft ihr immer wieder auf diese und müsst euch vor ihnen verstecken und entkommen.

Während sich das jetzt alles super gruselig anhört, könnt ihr bei dieser Geschichte auch eure eigene Fantasie entdecken und das Kind in euch wieder erwecken! Was für mich persönlich das Cozy Game aber vor allem zu einem solchen macht, ist der ganze Stil in welchem die Geschichte erzählt wird.

The Wild at Heart

Zur Erholung von Little Nightmares schlag ich euch ein klassisches Cozy Game vor. The Wild at Heart bietet euch eine spannende Geschichte über die Flucht aus der Kindheit. Hier übernimmt ihr die Kontrolle über eine stetig wachsende Herde an komischen Kreaturen, um somit einst kaputte Wege wieder herzustellen und gemeinsam fiese Bestien zu bekämpfen.

1:22 The Wild at Heart zeigt seine wunderschöne Fantasy-Welt im Release-Trailer

Das Spiel bietet aber noch viel mehr Features à la Stardew Valley:

Erkunde die einzigartige Welt: Die abgelegene Welt von The Wild at Heat bietet euch Wälder, Höhlen, Küstengebiete, uralte Schreine und vor allem: Viele Rätsel und Geheimnisse die es zu läsen gilt!

Die abgelegene Welt von The Wild at Heat bietet euch Wälder, Höhlen, Küstengebiete, uralte Schreine und vor allem: Viele Rätsel und Geheimnisse die es zu läsen gilt! Sammle und fertige: Ähnlich wie bei Minecraft könnt ihr hier magische Kristalle, Schrott, elektrische Komponenten sammeln um dann daraus neue Gebäude, Gegenstände oder auch Upgrades anzufertigen.

Ähnlich wie bei Minecraft könnt ihr hier magische Kristalle, Schrott, elektrische Komponenten sammeln um dann daraus neue Gebäude, Gegenstände oder auch Upgrades anzufertigen. Kämpfe: Mit eurer kleinen Armee an fantasievollen Tieren könnt ihr gefährliche Wildtiere, aber auch übernatürliche Feinde bekämpfen. Nicht nur eure Schar kann euch dabei helfen, sondern auch eure Staubsauger Waffe!

Ähnlich wie Little Nightmares hat auch The Wild at Heart eine etwas düstere Komponente: Wenn die Nacht einbricht wäre es ratsam, sich in der Nähe eines Lagerfeuers aufzuhalten, da bösartige Wesen im Schatten lauern!

Endling - Extinction is Forever

Das Beste kommt zum Schluss: Zumindest wenn es nach mir geht. Endling - Extinction is Forever holt mich persönlich von der heutigen Auswahl an Spielen am meisten ab, was aber bestimmt auch daran liegen mag, dass ich das Spiel schon selber gezockt habe.

Hier erwartet euch eine magische Reise durch die Augen eines Fuchses. Genauer zu sein geht es um den letzten Fuchs auf Erden und somit ist es eure Aufgabe, euch um das junge Wesen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass der junge Fuchs überlebt.

2:54 Endling - Gameplay-Trailer zum berührenden Fuchs-Adventure

Während es in Endling - Extinction is Forever auch typische Cozy Games Tätigkeiten wie Erkunden oder zum Beispiel auch den geeigneten Unterschlupf finden gibt, hat mich vor allem der Stil des Spiels abgeholt.

In typischer 3D-Sidescrolling-Manier erkundet ihr die größtenteils verlassene Welt die euch mit ihrer sanften Farbwahl bestimmt genauso begeistern wird wie mich!