Legendäres PlayStation Studio schließt nach 22 Jahren und verabschiedet sich in rührendem Statement

PlayStation London Studio verabschiedet sich.

Die Gaming-Branche wird gerade von massiven Entlassungswellen getroffen. Auch Sony beziehungsweise PlayStation ist davor nicht gefeit. Bereits im Februar 2024 gab das Unternehmen bekannt, 900 Mitarbeiter*innen – das sind ungefähr 8% der Belegschaft – zu entlassen. Auch die Schließung von PlayStation London Studio verkündete Sony Anfang des Jahres. Nun macht das britische Studio nach 22 Jahren endgültig die Pforten dicht und verabschiedet sich bei allen Spieler*innen.

London Studio offiziell geschlossen

Auf der Social Media-Plattform X/Twitter verabschiedet sich PlayStation London Studio in einem rührenden Statement, das ihr hier nachlesen könnt:

Über 20 Jahre lang war London Studio das Zuhause für einige außergewöhnlich talentierte und wundervolle Menschen in der Games-Industrie. Während wir die Türen schließen und uns auf neue Abenteuer freuen, möchten wir allen Spieler*innen und Kolleg*innen aus der Vergangenheit und Gegenwart, die uns über die Jahre begleitet haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Wir hatten eine wilde und wundervolle Reise!

Alles zur Kündigungswelle: Mehr zur Entlassungswelle bei Sony lest ihr im unten verlinkten ausführlichen GamePro-Artikel:

Für welche Spiele war SIE London Studio bekannt?

Das SIE London Studio wurde 2002 gegründet und war in Soho, London ansässig. Die Entwickler sind unter anderem für den Third Person-Shooter The Getaway: Black Monday bekannt. Die meisten unter euch dürften die Spieleschmiede jedoch für ihre Arbeit an den SingStar-Games kennen.

Zudem brachte das Studio mehrere Titel für Sonys EyeToy hervor und lieferte Support bei der Entwicklung von Killzone 2 und LittleBigPlanet.

London Studio werkelte außerdem an zwei Exklusivtiteln für die PS3, Eight Days und eine Fortsetzung von The Getaway. Beide wurden jedoch eingestellt und erblickten niemals das Licht der Welt.

