Sony PlayStation schließt First Party-Studio und entlässt 900 Mitarbeiter*innen, um 'sich für die Zukunft zu rüsten'

Sony PlayStation entlässt 900 Mitarbeiter*innen und schließt ein First Party-Studio.

Die Gaming-Branche kommt auch Ende Februar nicht zu Ruhe. Wie Sony PlayStation soeben via offiziellem Blogpost bekannt gab, werden 900 Mitarbeiter*innen – ca. 8% der Belegschaft – entlassen. Viele First-Party-Studios weltweit sind von der Kündigunswelle betroffen, mit London Studios schließt zudem ein britischer Entwickler seine Pforten.

Hier die wichtigsten Eckpunkte der Entlassungswelle:

900 Person werden entlassen

Alle Regionen weltweit und viele Studios sind betroffen

London Studio wird geschlossen (bekannt für Singstar und EyeToy)

Entwickler Firespite wird geschrumpft

Auch große First-Party-Studios wie Naughty Dog betroffen

Das offizielle Statement zur Entlassung von Sony

Neben dem oben verlinkten Blogpost, wurde eine E-Mail von CEO Jim Ryan an die Belegschafft von Sony PlayStation versandt, die wir euch hier in Gänze abbilden:

Team, es ist wichtig, Sie so oft wie möglich über Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu informieren. Heute schreibe ich Ihnen mit einer traurigen Nachricht. In den Diskussionen der letzten Monate über die sich verändernde Wirtschaftslage, die Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, vertreiben und auf den Markt bringen, und die Sicherstellung, dass unsere Organisation in dieser sich schnell verändernden Branche zukunftsfähig ist, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass harte Entscheidungen unvermeidlich geworden sind. Das Führungsteam und ich haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, den Betrieb umzustrukturieren, was bedauerlicherweise auch eine Reduzierung unserer Belegschaft beinhaltet, von der sehr talentierte Mitarbeiter betroffen sind, die zu unserem Erfolg beigetragen haben. Nach reiflicher Überlegung und vielen Diskussionen in der Geschäftsleitung über mehrere Monate hinweg ist klar geworden, dass wir Veränderungen vornehmen müssen, um das Geschäft weiter auszubauen und das Unternehmen zu entwickeln. Wir mussten einen Schritt zurücktreten, unser Geschäft ganzheitlich betrachten und uns auf die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens und die Bereitstellung der bestmöglichen Erfahrungen für unsere Gemeinschaft konzentrieren. Das Ziel ist es, unsere Ressourcen zu straffen, um unseren anhaltenden Erfolg und die Fähigkeit zu gewährleisten, den Spielern und Entwicklern die Erfahrungen zu liefern, die sie von uns erwarten. Ich möchte Ihnen, unseren Partnern und unserer Gemeinschaft gegenüber so transparent wie möglich darlegen, was dies bedeutet: Wir beabsichtigen, unseren Personalbestand um etwa 900 Mitarbeiter zu reduzieren, was etwa 8 % unserer derzeitigen Belegschaft entspricht

Es wird Auswirkungen auf die Mitarbeiter in allen SIE-Regionen geben - Amerika, EMEA, Japan und APAC

Mehrere PlayStation Studios sind davon betroffen Ich weiß, dass diese Nachricht hart und verunsichernd ist und Sie sich fragen, was das für Sie bedeutet. Der Zeitplan und die Vorgehensweise in dieser Angelegenheit variieren aufgrund lokaler Gesetze und Vorschriften je nach Ihrem Standort. In den USA werden alle betroffenen Mitarbeiter heute benachrichtigt

Das Londoner Studio von PlayStation Studios wird vollständig geschlossen

Kürzungen im Firesprite-Studio

Und es wird zu Kürzungen in verschiedenen Funktionen bei SIE im Vereinigten Königreich kommen. Die vorgeschlagenen Änderungen bedeuten, dass wir in eine Phase der kollektiven Konsultation eintreten werden, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Alle Mitarbeiter, die an der kollektiven Konsultation beteiligt sind, werden heute über die nächsten Schritte informiert. In Japan werden wir ein neues Karriereförderungsprogramm einführen. Einzelheiten werden gesondert bekannt gegeben.

In den anderen Ländern werden wir Gespräche mit denjenigen aufnehmen, die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen potenziell gefährdet oder beeinträchtigt sind. Für diejenigen, die SIE verlassen werden: Sie verlassen dieses Unternehmen mit unserem tiefsten Respekt und unserer Wertschätzung für alle Ihre Bemühungen während Ihrer Amtszeit. Für diejenigen, die bei SIE bleiben werden: Wir werden uns während dieses Prozesses von Freunden und Kollegen verabschieden, die wir sehr schätzen, und das wird schmerzlich sein. Ihre Belastbarkeit, Sensibilität und Anpassungsfähigkeit werden in den kommenden Wochen und Monaten entscheidend sein. Dies wird nicht leicht sein, und ich bin mir der Auswirkungen auf das Wohlbefinden bewusst. Die betroffenen Mitarbeiter werden Unterstützung erhalten, einschließlich Abfindungszahlungen. Auch wenn dies schwierige Zeiten sind, ist dies kein Zeichen für einen Mangel an Stärke unseres Unternehmens, unserer Marke oder unserer Branche. Unser Ziel ist es, agil und anpassungsfähig zu bleiben und uns weiterhin darauf zu konzentrieren, jetzt und in Zukunft die bestmöglichen Spielerlebnisse zu bieten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Bitte seid nett zu euch selbst und zueinander. Jim

Mehr zum aktuellen Stand der Gaming-Branche:

1:42:54 Jobs weg, Studios zu: Warum es bei Embracer und Microsoft so nicht weitergehen kann

Entlassungen auch bei großen First-Party-Studios

Wie aus einem Post von Branchen-Insider Jason Schreier hervorgeht, sind auch folgende First-Party-Studios von der weltweiten Entlassungswelle betroffen: Insomniac (Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us), Guerrilla (Horizon).

Massive Entlassungen innerhalb der Gaming-Branche

War bereits das Vorjahr von tausenden Entlassungen innerhalb der Gaming-Branche geprägt, ist die Zahl in den ersten Wochen im neuen Jahr nochmal deutlich gestiegen.

So hat unter anderem Microsoft vor gut einem Monat 1.500 Mitarbeiter*innen entlassen, was ebenfalls ca. 8% der Belegschaft der Xbox-Sparte ausmacht. Zu diesem frühen Zeitpunkt wurden bereits über 60% der Entlassungen aus 2023 erreicht – ein Wert, der heute nochmal deutlich angestiegen ist.