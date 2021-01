Amazon bietet wieder ein paar Spiele für PS4 und Xbox One günstiger an. Darunter findet sich auch ein ganz besonderes Highlight, das in keiner guten Sammlung fehlen sollte. Die Mafia: Definitive Edition für PS4 gibt es im Angebot zum aktuellen Bestpreis.



So viel kostet Mafia im Angebot: Ihr bekommt Mafia 1: Definitive Edition für die PS4 für nur 30,50 Euro. Dabei sind die fünf Euro für den Versand ab 18 Jahren bereits eingerechnet. Dies ist gleichzeitig der aktuelle Bestpreis für das Spiel.

Mafia: Definitive Edition, PS4 für 30,50 Euro

Großartiges Remake

Mafia Remake im Test ein voller Erfolg: Für unseren Tester Manuel Fritsch ist Mafia »ein Remake, das ihr nicht ablehnen solltet«. Mafia: Definitive Edition bekommt daher im Test eine sehr gute Wertung von 89 Punkten.



Die gelungene Neuauflage punktet dabei vor allem auch heute noch bei Atmosphäre und Story. Dazu passt, dass alle Charaktere und Figuren mit Schauspielern mittels Motion Capture aufgenommen und komplett neu vertont wurden.



Das Remake wurde zudem grafisch beeindruckend aufpoliert und sieht nun richtig gut aus.

Weitere Spiele im Angebot bei Amazon

Neben Mafia 1 gibt es noch die Mafia-Trilogie im Angebot bei Amazon, sowie weitere Spiele.

