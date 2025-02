Das sind die schönsten Deckboxen für Magic, Pokémon und Yu-Gi-Oh-Karten: flauschig, stabil und absolut einzigartig!

Ich spiele jetzt schon seit über zehn Jahren Magic, aber so eine Deckbox habe ich noch nie gesehen! Die Gatherers Tavern Produkte sind flauschige Deckboxen, die den bekannten Homunculus Fblthp in süß und in verschiedenen Varianten darstellen. Der Clou: ihr könnt euch die Deckbox sogar umhängen! Bei Games Island bekommt ihr die kleinen Kunstwerke jetzt schon richtig günstig:

Der perfekte Ort fürs Lieblings-Deck

Auch wenn die Charaktere, die für das Design herhalten durften aus dem Magic-Universum sind, könnt ihr die Deckboxen natürlich auch für andere Spiele, wie One Piece, Pokémon, Flesh and Blood oder Yu-Gi-Oh nutzen. Da hier über 100 doppelt gesleevte Karten reinpassen, ist genug Platz für ein Deck – egal welches Spiel, egal welches Format.

Insgesamt fünf Varianten gibt es derzeit auf Games Island. Neben den vier Fblthps gibt es auch eine mit dem Gesicht von Loot, der sich langsam, aber sicher als das Maskottchen von Magic etabliert. Schaut sie euch am besten selbst an, bestellt sie und werdet von der hochwertigen Verarbreitung überzeugt:

Secret Lair Li'l'est Walkers Mystery Boxes – das Komplettset

Magic-Allstar Chandra (in der Mitte) darf bei so einem Lineup natürlich nicht fehlen.

Dieses Angebot richtet sich wieder primär auf die Magic-Fans unter euch. Wenn ihr euch dieses Fünfer-Komplettset bestellt, bekommt ihr garantiert alle fünf verschiedene Figuren – no Luck needed! Bei jedem habt ihr eine Chance von 1 zu 20, dass es eine besonders wertvolle goldene Variante der Figur wird. Ein bisschen Boosterpack-Feeling kommt dabei also doch noch auf.

