Magic The Gathering: Günstige Karten-Bundles für Einsteiger und Profis im Amazon Black Friday Sale

Der Amazon Black Friday Sale bietet nicht nur günstige 4K-Fernseher, Handys und Gaming-Angebote wie die PS5. Er ist auch eine tolle Gelegenheit, Magic-Karten günstig abzustauben. Sowohl erfahrene Sammler*innen als auch diejenigen, die einfach mal zum günstigen Preis in die Welt von Magic: The Gathering hineinschnuppern möchten, werden in der großen Auswahl an Angeboten fündig. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, wobei wir uns größtenteils auf die etwas umfangreicheren Bundles konzentriert haben. Unter den Angeboten findet ihr aber auch günstige Booster-Packs.

Gerade die umfangreichen Draft Displays bieten viele Karten fürs Geld.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Vor allem mit den umfangreichen Draft Displays bekommt ihr ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim Draft Display zum Krieg der Brüder, einem wichtigen Ereignis der Magic-Lore, das auch schon in früheren Sets thematisiert wurde, zahlt ihr beispielsweise nur noch gut 16 Cent pro Karte. Beim humorvollen Unfinity Draft Display sind es mit etwa 17,5 Cent nicht viel mehr.

Am besten zum Einstieg: Falls ihr hingegen neu in die Welt von Magic einsteigen wollt, ist natürlich das Einsteigerpaket, das euch zwei fertige Decks mit je 60 Karten für spannende Duelle liefert, die beste Wahl. Bei einem Preis von nur 7,49€ könnt ihr hier nichts falsch machen. Falls ihr gleich eine größere Gruppe von Neulingen in die Welt von Magic einführen möchtet, ist das Game Night-Paket die richtige Wahl, das fünf Decks für einen Kampf Jeder-gegen-Jeden liefert. Hier ist ein spaßiger und chaotischer Abend garantiert.

