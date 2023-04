Manchester City – Bayern: Champions-League-Viertelfinale live im Stream nur bei Amazon

Am Dienstagabend könnt ihr Manchester City gegen Bayern München live bei Amazon im Stream sehen, wenn ihr ein Prime-Abo habt.

Am Dienstagabend tritt der FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City an. Das Spiel könnt ihr live exklusiv bei Amazon Prime Video sehen. Wenn ihr ein Prime-Abo habt, fallen dafür keine zusätzlichen Kosten an. Anstoß ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt aber schon um 20 Uhr. Dieser Link bringt euch direkt zum Stream:

Manchester City steht momentan auf Platz 2 der Premier League und hat seine letzten acht Pflichtspiele gewonnen, die letzte Champions-League-Partie gegen RB Leipizg sogar mit einem beeindruckenden 7:0. Die Bayern haben also eine schwere Aufgabe vor sich.

Champions League exklusiv bei Amazon Prime

Amazon hat sich wie schon in der letzten Saison wieder die Übertragungsrechte an ausgewählten Dienstagsspielen der UEFA Champions League gesichert, und zwar bis zum Halbfinale. Falls der FCB sich gegen Manchester City durchsetzt, dürfte also noch ein weiteres Spiel mit den Bayern bei Amazon Prime zu sehen sein, und zwar entweder gegen Chelsea oder gegen Real Madrid. Das Rückspiel gegen Manchester nächste Woche läuft hingegen nicht bei Amazon Prime, da es mittwochs stattfindet. Hier gibt’s mehr Infos zur Champions League bei Amazon:

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft habt, aber das Match zwischen dem FC Bayern und Manchester City nicht verpassen wollt, ist das kein Problem: Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Durch diese könnt ihr nicht nur das Spiel sehen, sondern bekommt auch Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Prime Video, Gratis-eBooks auf Prime Reading, kostenlose PC-Spiele über Prime Gaming und vieles mehr. Weitere Infos dazu findet ihr hier:

Dabei solltet ihr aber nicht vergessen, dass sich das Testabo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ im Monat verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt.