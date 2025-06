Über dieses Spiel spricht so gut wie keiner, dabei könnte es eines der besten Soulslikes 2025 werden!

Düsteres Setting: Check. Aber das ist nicht das Einzige, womit Mandragora: Whispers of the Witch Tree punkten kann.

Erst vor kurzem ist mit Elden Ring Nightreign das neueste Spiel von From Software erschienen, der Schmiede, der wir auch die Dark Souls-Spielereihe verdanken. Eine Reihe, die so populär geworden ist, dass es inzwischen ein ganzes Genre gibt, das genau solche Spiele beschreibt, die sogenannten Soulslikes. Und ein ganz besonderer Vertreter des Genres baut sich gerade den Ruf als wahrer Geheimtipp auf.

Dark Souls als 2D-Sidescroller

Ok, ich lasse die Katze aus dem Sack: Ich rede von Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Entwickler Knights Peak verbindet darin Elemente aus Soulslikes, Plattformern, Metroidvanias und Rollenspielen in einer düsteren Erzählung über finstere Kreaturen, die die Menschen dazu verdammen, abgeschottet in Burgen und Festungen zu leben.

Wie für ein Soulslike üblich, erwarten euch Kämpfe, in denen jeder Treffer zählt, egal ob bei euch oder gegen eure Gegner. Außerdem müsst ihr auf eure Ausdauer achten und viele der zur Verfügung stehenden Waffen wirken klobig und langsam, sodass jeder Schlag gut getimt werden will.

Das ist düster, dreckig und die starken Bosse lassen echtes Darksouls-Feeling aufkommen. Auch das Skillsystem kann sich sehen lassen: Zu Beginn müsst ihr eine von sechs Klassen wählen, die sich auf euren Spielstil auswirken und darauf, welche Zauber ihr im Verlauf des Spiels lernen könnt. Aber keine Sorge: Ihr seid nicht nur an die Fähigkeiten eurer eigenen Klasse gebunden.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Wann erscheint das PS5-Soulslike?

Die digitalen Versionen des Spiels sind bereits auf Steam, dem Playstation Store und dem Xbox-Store verfügbar. Allerding erscheinen die Versionen auf Disc, sowie die große Collectors Edition erst im September diesen Jahres. Wer also lieber auf Hartkopien setzt, muss sich noch etwas gedulden, kann das Spiel aber bereits vorbestellen.

Die Collector's Edition beinhaltet einiges an Zusatzmaterial und ist auch nicht viel teurer als die Standard-Version.

Ob ihr lieber sofort losspielen wollt, oder es euch die Wartezeit wert ist, eine echte, physische Disc in den Händen zu halten, ist euch überlassen. Fest steht für mich nur, das Fans von Dark Souls oder anderen, ähnlichen Titeln Mandragora: Whispers of the Witch Tree definitv auf dem Zettel haben sollten. Auch die Collector's Edition erscheint erst am 05. September diesen Jahres und hat einiges an Boni zu bieten, die ihr im Bild sehen könnt. Und dafür kostet sie auch gerade mal 20 Euro mehr.