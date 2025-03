Mario 64-Fans aufgepasst: Bei Nintendo Switch Online könnt ihr gerade ein paar Freebies abstauben

Mario 64 gilt als eines der besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten und hat auch heute noch viele Fans.

Nintendo hat in schöner Regelmäßigkeit diverse Goodies für alle Abonnent*innen von Switch Online raus, oft sind es beispielsweise Profilbilder, die ihr für euren Account nutzen könnt. So ist es auch in diesem Monat und bei den aktuellen Freebies dürften vor allem Fans des N64-Klassikers Super Mario 64 hellhörig werden.

Denn bis Ende März könnt ihr insgesamt 12 Profilbilder abstauben, die alle Motive aus dem Jump&Run zeigen, etwa Mario, Bowser oder den großen Pinguin, mit dem ihr euch im Spiel ein Rutschduell liefert.

Was? 12 Profilbilder von Super Mario 64

12 Profilbilder von Super Mario 64 Wieviel? 10 Platinum-Punkte pro Bild

10 Platinum-Punkte pro Bild Bis wann? 31. März 2025

Was wird benötigt? Um euch die Bilder zu schnappen, braucht ihr ein aktives Abonnement von Nintendo Switch Online sowie dem Erweiterungspass.

Hinweis: Komplett umsonst sind die Goodies nicht, sie kosten insgesamt 120 Platin-Punkte. Diese sind aber über das Absolvieren von Ingame-Challenges sehr schnell eingespielt.

Die Mario 64-Freebies im Überblick. (Bildquelle: https://x.com/IconsNSO/status/1896733617583485279)

So findet ihr die Mario 64-Freebies

Startet die Nintendo Switch Online-App im Hauptmenü eurer Switch

Wählt den Bereich "Missionen und Belohnungen" aus

Hier werden euch neben den diversen My Nintendo-Missionen auch die aktuellen Freebies angezeigt.

Am 31. März werden die Icons dann durch neue Elemente ersetzt und es kann durchaus sein, dass die Mario 64-Bilder danach nie wieder verfügbar sein werden. Solltet ihr eure Profil also mit einem der Motive verschönern wollen, solltet ihr im März unbedingt noch zuschlagen.

Super Mario 64 erschien im Jahr 1996 (1997 in Europa) zusammen mit der Nintendo 64-Konsole. Es war der erste 3D-Mario-Titel und gilt bis heute auch als der wegweisendste. Mit einem Metacritic-Schnitt von 94 zählt es zu den besten Spielen aller Zeiten und wurde nach dem Launch mehrfach neu aufgelegt – etwa als 3DS-Version oder Bestandteil der Super Mario 3D-Allstars Collection.