Mario-Spiel im Angebot: Dieser 165 Jahre alte Brettspiel-Klassiker ist mit dem Nintendo-Helden viel besser als im Original!

Mario schafft es, sogar einem uralten Brettspiel-Klassiker wieder Leben einzuhauchen, und zwar durch ein neues Szenario und kreative Gameplay-Ideen.

Es war in Deutschland eines der erfolgreichsten Brettspiele der 1990er, nicht zuletzt dank aggressiver Fernsehwerbung, tatsächlich ist es aber noch sehr viel älter: Das Spiel des Lebens wurde ursprünglich im Jahr 1860 von Milton Bradley (dem Gründer von MB-Spiele) entwickelt.

Seit wenigen Jahren gibt es nun eine Mario-Version des Spieleklassikers, die nicht einfach nur das alte Spiel in neuem Gewand ist, sondern tatsächlich einiges anders und besser macht. Bei Amazon bekommt ihr das dort sehr positiv bewertete Mario-Spiel gerade günstig im Angebot:

Ein Brettspiel-Klassiker als Mario-Abenteuer neu aufgelegt

Die Mario-Neuauflage spielt sich glücklicherweise ein bisschen anders als das ursprüngliche Spiel des Lebens.

Das Spiel des Lebens war ursprünglich ein sehr simples Brettspiel, in dem man das Leben vom Schulabschluss bis zum Ruhestand nachspielte. Der Erfolg war dabei größtenteils davon abhängig, auf welchen Feldern man durch das Würfelglück (bzw. in modernen Versionen durch das Glücksrad) landete. An Weggabelungen konnte man wählen, ob man einen mehr oder weniger risikoreichen Weg durchs Leben gehen will, der Rest war Zufall.

Auch die Mario-Variante des Spiels des Lebens ist noch immer simpel genug, um für Kinder geeignet zu sein, sie macht jedoch einiges anders und fügt neue Elemente hinzu. Zunächst einmal geht es hier nicht darum, den gesamten Lebensweg des Klempners nachzuvollziehen. Stattdessen erlebt ihr mit Mario, Luigi Peach und Yoshi ein klassisches Mario-Abenteuer, an dessen Ende Bowser als Bossgegner wartet.

Die Mario-Version des Spiels des Lebens ist hübsch gestaltet und mit niedlichen Figürchen ausgestattet.

Auf eurer Reise über den Spielplan sammelt ihr nicht nur Münzen, sondern auch Items und Freunde (nämlich andere Charaktere aus dem Mario-Universum wie Donkey Kong, Wario und Captain Toad), um Vorteile zu erlangen und euren Mitspielern einen Schritt voraus zu sein. Zwischendurch tretet ihr zudem in Minispielen an, hier hat sich das neue Spiel des Lebens offenbar einiges von Mario Party abgeschaut.

Optisch ist das neue Szenario des Spiels hübsch umgesetzt. Ihr bekommt einen bunt gestalteten Spielplan, 60 Karten, die teils mit bekannten Mario-Motiven verziert sind, und vier niedliche Figuren der Haupt-Charaktere. Vor allem dann, wenn ihr nach einem Familienspiel sucht, mit dem junge und nicht mehr ganz so junge Mario-Fans gemeinsam ihren Spaß haben können, ist das Mario Spiel des Lebens deshalb definitiv sein Geld wert, vor allem jetzt zum Sparpreis bei Amazon: